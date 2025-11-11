¿No les gusta que IDV sea casi campeón? Estos equipos pedirían un cambio de formato en la LigaPro

Este 2025 la LigaPro estreno un nuevo formato con dos hexagonales y un cuadrangular del descenso. Sin embargo, esta especio de ‘Liguilla’ se jugó con los mismos puntos que hicieron los equipos en la temporada regular, de ahí que, IDV llegó con una ventaja de 12 puntos para ser campeón.
De acuerdo a la revelación de José Alberto Molestina en Studio Fútbol Radio, clubes como Barcelona SC, Liga de Quito y el mismo IDV pedirían el cambio de formato para la siguiente temporada. Es decir, que ya no se juegue como ahora con dos hexagonales y un cuadrangular.
Nuevamente, los equipos ecuatorianos entrarían en debate para determinar cómo se debe jugar el campeonato. Ya hay diferentes opciones sobre la mesa, como volver al formato anterior con dos etapas, o adoptar la estructura de otros campeonatos del mundo.
El cambio de formato que buscan los equipos es para tener más competitividad y no llegar a instancias finales como en esta temporada, donde IDV es el máximo candidato a ser campeón y los partidos del primer hexagonal han perdido la intensidad que se esperaba.
Y aunque el nuevo formato de la LigaPro 2025 premió la regularidad de Independiente del Valle, el mismo IDV estaría dispuesto a buscar un cambio en el estilo del campeonato. También está la posibilidad de seguir con “hexagonales”, pero con bonificaciones simples de 3, 2 y 1 punto.
Aparte de Barcelona SC y Liga de Quito, otros equipos también buscarían un cambio ya sea porque les tocó jugar el segundo hexagonal sin chances de ganar algo, o están peleando descenso cuando no quedaron en lugares de perder la categoría.
La tabla de posiciones de la LigaPro
Así está la tabla de posiciones de la LigaPro a menos de 6 fechas para decidir un campeón y 2 para conocer a los equipos descendidos:
