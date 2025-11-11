Gonzalo Plata quedó envuelto en una nueva polémica en Brasil, después de que se filtrara un video, donde el jugador ecuatoriano estaba de fiesta. Esto se suma a un contexto ya muy complicado para el jugador ecuatoriano, que no deja de ser criticado por los hinchas del ‘Mengao’.
Ahora desde Brasil ya se empieza a especular con la salida del jugador ecuatoriano por temas de disciplina. En Flamengo no están nada contentos con el delantero ecuatoriano y estas actitudes incluso ya afectan a la interna del vestuario.
Flamengo tomaría la decisión de poner en venta a Gonzalo Plata en los siguientes meses, si el jugador ecuatoriano no mejora, de acuerdo a diferentes informaciones que trascienden desde Brasil. El extremo ya había protagonizado una polémica de este tipo hace pocas semanas.
Ahora mismo, Gonzalo Plata no ha emitido ningún comunicado y se estaría alistando para integrarse a la Selección de Ecuador. El extremo tricolor volvería a jugar con ‘La Tri’ en los amistosos de noviembre cuando se enfrente a Canadá y Nueva Zelanda.
Las siguientes semanas serán claves para que Gonzalo Plata logre reordenar su carrera y pueda ser de utilidad para Flamengo en este final de temporada. El equipo busca ganar la Copa Libertadores y el Brasileirao, ante el mismo rival, Palmeiras.
“Platita” aún tiene un largo contrato con Flamengo, por lo cual, si se da una venta sería de beneficio para el Fla, aunque no en la cifra que se rumoreó antes, ya que las indisciplinas del jugador afectan al valor que cualquier equipo esté dispuesto a pagar por él.
Las estadísticas de Gonzalo Plata en esta temporada
En todo lo que va de temporada, Gonzalo Plata ha sumado en cancha más de 2.000 minutos, repartidos entre 46 partidos. El extremo ha marcado 5 goles y ha dado 9 asistencias. También lleva ya 3 tarjetas rojas en las últimas semanas, aunque una fue anulada por CONMEBOL.
El precio de Gonzalo Plata
Gonzalo Plata tiene un valor de mercado de 8 millones de dólares, de acuerdo a la información de Transfermark. El delantero ecuatoriano llegó a Flamengo a mediados de 2024 como uno de los fichajes más ilusionantes de toda la temporada.
