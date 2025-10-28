Palmeiras quiere remontar ante Liga de Quito su partido por Copa Libertadores en las semifinales. El equipo brasileño acabó perdiendo de la peor manera en la ida, en Ecuador, 3 a 0. Ahora, buscando la máxima concentración, el equipo brasileño tomó una radical decisión.

Para sus entrenamientos de esta semana, Palmeiras, no le abriría las puertas al ingreso de aficionados o prensa. El equipo brasileño no quiere dar ninguna pista del equipo que pondrán para jugar en la vuelta. Los brasileños vienen de un 0 a 0 contra Cruzeiro, donde jugaron con titulares.

Ahora Abel Ferrerira, que ya advirtió a Liga de Quito, no quiere dar señales del once que pondrá en cancha para buscar una remontada, que pocas veces se ha visto en Copa Libertadores. La derrota en Ecuador, en la ida, fue la primera de Palmeiras en toda esta Copa Libertadores.

Por otro lado, Liga de Quito no ha perdido en esta Copa Libertadores por 3 o más goles. El equipo ecuatoriano ha marcado una tendencia muy fuerte de local y de visitante ha conseguido los resultados necesarios, incluso en cuartos de final, derrotó como visitante a Sao Paulo.

Por otro lado, el equipo ecuatoriano ya viajó a Brasil para comenzar su travesía de regreso a una final de Copa Libertadores. Los tricolores ya fueron finalistas en el 2008, cuando se coronaron campeones contra Fluminense, en una de las finales más recordadas del torneo.

¿Cuántos millones puede ganar el campeón de Copa Libertadores?

El campeón de esta edición de la Copa Libertadores se puede llevar la histórica cifra de 24 millones de dólares. Siendo el premio más grande en la historia del torneo, y que podría fortalecer las arcas económicas de un equipo como Liga de Quito.

¿Cuándo se juega el Palmeiras vs Liga de Quito?

La vuelta en Brasil entre Palmeiras y Liga de Quito se jugará el próximo jueves 30 de octubre de 2025. El partido comenzará desde las 19H30 (Ecuador) 21H30 (Brasil). Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de ESPN y los diferentes planes de Disney+.

