Antes de jugar con Mineiro: Independiente del Valle recibe la peor noticia de todas

Independiente del Valle jugará contra Atlético Mineiro en las semis de la Copa Sudamericana. La ida fue 1 a 1 y todo se define en Brasil. Sin embargo, a pocas horas del partido, el equipo ecuatoriano acabo recibiendo la peor noticia de todas.

Diferentes informes confirman que Independiente del Valle perdió para este partido a Juan Cazares. El volante ecuatoriano se lesionó de gravedad y será ya baja para toda la temporada. El jugador tricolor tiene una rotura de ligamento cruzado y de menisco.

Cazares llegó en esta temporada a Independiente del Valle como uno de los mejores fichajes de la LigaPro, pero ahora las lesiones y la irregularidad no le han permitido ser titular. Seguramente será reemplazado con Junior Sornoza en el once titular.

Por otro lado, Independiente del Valle se queda sin una variante ofensiva, pensando en la Copa Sudamericana, ya que en LigaPro todo parece indicar les alcanzará con los números de esta temporada y saldrán campeones a final de temporada.

Juan Cazares nuevamente se vuelve a enfrentar a un año irregular por culpa de las lesiones. Ya llegó a IDV con un mal antecedente por estas lesiones, sin embargo, había confianza en el cuerpo técnico de IDV para recuperarlo. El jugador se pierde los próximos 5 a 6 meses de competencias.

Los números de Juan Cazares en esta temporada

En toda la temporada con la camiseta de Independiente del Valle, Juan Cazares ha podido jugar un total de 36 partidos entre todas las competencias. Marcando 4 goles y dando 6 asistencias. El volante llegó a estar en cancha más de 1.800 minutos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cazares con IDV?

Juan Cazares tiene contrato con Independiente del Valle por las próximas dos temporadas. Asimismo, por reglamento FIFA, tras esta dura lesión, IDV no puede terminar el contrato del jugador. Su regreso a las canchas será para la temporada 2026.

