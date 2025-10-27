¡Última hora! Grande de LigaPro perdería 3 puntos por sus deudas

Este lunes 27 de octubre de 2025 se reveló que uno de los grandes de la LigaPro perdería puntos en la tabla de posiciones, por sus múltiples deudas. En una noticia que ha sorprendido a todos los hinchas, este club ahora se enfrenta a la deducción de puntos.

De acuerdo a la revelación de Deco Espinosa Ortiz, El Nacional perdería 3 puntos en la tabla de posiciones del segundo hexagonal por sus múltiples deudas. El equipo militar pasa por una situación precaria e incluso se confirmó que sus jugadores ni comieron antes del partido.

El estado económico de El Nacional no está lejos del de otros grandes que también enfrentan duros momentos por deudas como Emelec, sin embargo, el ‘Bi-Tri’ no ha logrado acuerdos ni alcanzó a pagar y es por eso que ahora será sancionado.

A diferencia de otras ocasiones, en este momento El Nacional no se ve tan “afectado”, ya que los ‘Puros Criollos’ ya no pelearán por el descenso y en el segundo hexagonal de la tabla de posiciones están lejos de pelear por el cupo a la Sudamericana.

ver también ¿Liga o Barcelona SC? Encuesta confirma cuál equipo tiene más hinchada en Ecuador

Se espera que en las próximas horas, la FEF confirme la sanción a El Nacional y la reducción de los 3 puntos en la tabla de posiciones. Con lo cual, el club seguirá estando quinto en el segundo hexagonal y a 14 puntos del cupo a Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

ver también En su mejor momento Enner Valencia le da la peor noticia de todas a Beccacece y a la Selección de Ecuador

El otro equipo de LigaPro que puede ser sancionado

Otro grande de LigaPro que puede ser sancionado si no logra mejorar su situación financiera y atiende las necesidades de sus jugadores es Emelec. Los jugadores del ‘Bombillo’ llevan ya varios días sin entrenar, por las grandes deudas del club.

La tabla de posiciones del segundo hexagonal

En síntesis:

El Nacional perdería 3 puntos en la tabla del segundo hexagonal por sus deudas.

perdería en la tabla del segundo hexagonal por sus deudas. Otro equipo que podría ser sancionado por deudas en la LigaPro es Emelec , que no paga a sus jugadores.

, que no paga a sus jugadores. El club El Nacional está lejos de pelear por el cupo a la Sudamericana pese a la sanción.

Publicidad