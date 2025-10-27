Abel Ferreira, DT de Palmeiras, advierte a Liga de Quito con este mensaje: “Prepárense…”

El próximo jueves 30 de octubre de 2025 se enfrentan por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, Palmeiras contra Liga de Quito en Brasil. En lo que será la vuelta de las semifinales, donde LDU ganó 3 a 0 en la ida. Ahora Abel Ferreira ya calentó la vuelta.

El DT de Palmeiras fue contundente en rueda de prensa y le pidió a la hinchada todo el apoyo posible para que no dejen de animar en la vuelta ante Liga. Asimismo, el entrenador, también advirtió que lo que se viene es una “Noche Mágica”.

“90 minutos es mucho tiempo, prepárense para una noche mágica. Hago un llamado a nuestra afición; hace mucho que no pido nada. Desde el primer hasta el último segundo, no dejen de cantar y animar al equipo“, comenzó Ferreira en rueda de prensa.

“Somos el equipo de las remontadas y el amor. Más que nunca, necesitamos ayuda. Creo y tengo fe en que algo mágico sucederá el jueves. No pregunten cómo ni cuándo, pero eso es lo que creo”, agregó el estratega. Palmeiras necesita 4 goles para ganar en los 90 minutos.

Por otro lado, en esta Copa Libertadores Liga de Quito no ha perdido ningún partido por 3 goles o más. De sus 3 visitas a Brasil, Liga perdió 2 a 0 contra Flamengo, 1 a 0 contra Botafogo, y terminó ganando 1 a 0 contra Sao Paulo en los cuartos de final.

¿Cuántos millones puede ganar el campeón de Copa Libertadores?

El campeón de esta edición de la Copa Libertadores se puede llevar la histórica cifra de 24 millones de dólares. Siendo el premio más grande en la historia del torneo, y que podría fortalecer las arcas económicas de un equipo como Liga de Quito.

¿Cuándo se juega el Palmeiras vs Liga de Quito?

La vuelta en Brasil entre Palmeiras y Liga de Quito se jugará el próximo jueves 30 de octubre de 2025. El partido comenzará desde las 19H30 (Ecuador) 21H30 (Brasil). Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de ESPN y los diferentes planes de Disney+.

