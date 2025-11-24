Piero Hincapié la rompió con Arsenal en su debut como titular en la Premier League. El jugador ecuatoriano fue clave para vencer a Tottenham y ganó todo el respeto de sus compañeros. Tras la victoria, varios jugadores le dejaron algunos comentarios positivos al ecuatoriano.

Hincapié publicó en sus redes sociales varias fotos de lo que fue el partido ante Tottenham, donde al fin pudo ser titular y jugar en la Premier League. El futbolista ecuatoriano fue felicitado por jugadores como Declan Rice, Gabriel, Jurien Timber, Mikel Merino, entre otros.

Los comentarios de estos jugadores y líderes de Arsenal reafirmaron el gran nivel de Hincapié. Declan Rice le comentó: “Yes Brother”, Gabriel puso: “Pieroooooo”, junto a varios emojis. Otros jugadores como Martinelli, Mosquera o Kepa, le comentaron emojis de fuego y corazones.

Con este gran performance, se espera que Piero Hincapié pueda seguir jugando en Arsenal los siguientes encuentros como titular y pegue fuerte para ser indiscutible en el equipo de Arteta. El futbolista ecuatoriano encarará el tramo clave de la temporada.

Los comentarios para Hincapié en Arsenal. (Foto: Captura de pantalla)

Arteta también fue muy contundente con Piero Hincapié y también le dedicó unas palabras: “Hincapie ganó la Bundesliga en Alemania y, para su edad, tiene muchísimos partidos por delante. Es un jugador con experiencia“, comentó su entrenador.

Los números de Piero Hincapié en Arsenal

Hincapié ya ha jugado en Arsenal 6 partidos entre todas las competencias, sumando más de 200 minutos. El ecuatoriano ha comenzado lento, porque se lesionó apenas llegó, pero ahora se encontró con la oportunidad clave para sumar minutos de corrido en los siguientes encuentros.

¿Cuándo volverá a jugar Piero Hincapié?

El próximo partido de Arsenal será en la Champions League, el miércoles, 26 de noviembre de 2025. En este torneo, los ‘Gunners’ se medirán a Bayern Múnich en un partido de punteros. El encuentro se podrá ver desde las 15H00 en los diferentes planes de Disney+.

