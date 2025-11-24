La Selección de Ecuador ya clasificó para el Mundial 2026 y ahora mismo ‘La Tri’ recibió una noticia que nadie esperaba, pero que lo cambia todo para el 2030. El equipo nacional estaría ante la posibilidad de jugar, por primera vez en su historia, 3 mundiales consecutivos.

¿Por qué Ecuador ya estaría cerca de clasificar al Mundial 2030?

La Selección de Ecuador ya estaría muy cerca de clasificar al Mundial 2030, porque para esta edición de la Copa del Mundo, CONMEBOL presentó informalmente una propuesta para aumentar el Mundial de 48 a 64 selecciones, por el centenario del campeonato.

Con esta propuesta, se ampliarían los cupos para cada Confederación, y CONMEBOL ya tendría a 3 clasificados en Uruguay, Argentina y Paraguay, que serán sedes de dicho torneo, ya confirmadas por FIFA. ¿Por qué Ecuador ya estaría muy cerca de clasificar?

El motivo que pone a Ecuador muy cerca del Mundial 2030, sin jugar aún las Eliminatorias, es que CONMEBOL pelearía en FIFA por mantener sus 6 plazas y media para la Copa del Mundo, independientemente de los equipos que ya harían de sedes.

Ecuador terminó segundo en la última Eliminatoria. (Foto: GettyImages)

Por la generación y fútbol que ha mostrado, se ve poco probable que Ecuador dispute el cupo de repechaje, siendo lo más probable que ‘La Tri’ ya consiga el cupo directo al Mundial 2030. Siendo su tercer mundial consecutivo en la última década.

Los equipos de CONMEBOL que ya estarían muy cerca del Mundial 2030

La FIFA suele mantener los cupos de las confederaciones que tienen ya equipos clasificados como sedes, de ahí que, estos 7 paises de CONMEBOL ya se ilusionan con el Mundial 2030: Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia y Chile definirían 6 pasajes directos y uno para el Torneo Clasificatorio Intercontinental (repechaje).

En síntesis

