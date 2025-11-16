¿Qué canal pasa el Ecuador vs. Nueva Zelanda por la fecha FIFA?

Tras el 0-0 contra Canadá, la Selección de Ecuador deberá enfrentar a Nueva Zelanda en el último amistoso del año. La ‘Tri’ se juega su última chance no solo de meterse al bombo 2, si no no caer al bombo 4.

Ecuador ha ganado solo 1 de sus últimos 8 encuentros, el resto han sido empates sin goles o máximo 1-1. Los hinchas esperan que Beccacece haga cambios tras este partido.

Hay varias opciones para ver el encuentro, sin mencionar que podrían abrir la señal como lo han hecho en los últimos partidos dede la Presidencia de la Républica, tanto para encuentros de la Tri como de LigaPro.

¿Qué canal pasa el partido de Ecuador vs Nueva Zelanda?

El partido entre Ecuador y Canadá se podrá ver por las siguientes señales:

El Canal del Fútbol

Zapping Sports (Plan Premium)

¿A qué hora es el partido entre Ecuador y Nueva Zelanda?

El partido entre Ecuador y Nueva Zelanda por un nuevo amistoso en la fecha FIFA, se jugará desde las 19H30 de este martes, 18 de noviembre de 2025.

Ecuador empató su amistoso contra Canadá. Foto: Getty

La alineación de Ecuador para enfrentar a Nueva Zelanda

Este sería el once de Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco; Nilson Angulo, Kevin Rodríguez (John Yeboah) y Enner Valencia.