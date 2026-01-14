“Que porquería”: Antonio Álvarez responde a rumores sobre la salida de Ismael Rescalvo

Ismael Rescalvo se fue de Barcelona SC y desde el club no se han dado detalles exactos de su salida, ni de los motivos que llevaron a esta decisión. Sin embargo, ahora el presidente del club, Antonio Álvarez, rompe el silencio ante algunos rumores.

Antonio Álvarez volvió a dejar un mensaje público en medio de una pretemporada que no ha comenzado de la mejor manera para Barcelona SC. El presidente respondió a una información de ‘Vito’ Muñoz sobre los motivos que llevaron al despido de Rescalvo.

El periodista revelaba que supuestamente fue una orden que saquen a Rescalvo del club y que Antonio Álvarez debía aceptar. Asimismo, le habrían recomendado los dos nombres que sonaron para el club, Fabián Bustos y César Farías, siendo el venezolano el elegido.

Ante estas fuertes palabras, llegaron aún unas más fuertes del presidente Antonio Álvarez, que respondió en su cuenta oficial de X con las siguientes palabras: “Recién veo esto. Que porquería“, escribió el directivo generando muchas reacciones.

Ismael Rescalvo tenía contrato en Barcelona SC hasta 2026, y era apoyado públicamente por el presidente. No obstante, no es la primera vez que la directiva ratifica a un entrenador y poco tiempo después lo termina sacando ya pasó con Diego López, Ariel Holan y otros.

Las estadísticas de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Como DT de Barcelona SC, Ismael Rescalvo dirigió un total de 25 partidos, sumando 10 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Números muy bajos para los que se esperaba y al final el club no pudo ni clasificar de manera directa a la Copa Libertadores.

Los torneos que jugará Barcelona SC en el 2026

En esta temporada, Barcelona SC tendrá que jugar 3 torneos. Copa Ecuador, LigaPro, y el repechaje de la Copa Libertadores. El club tiene la “obligación” de avanzar aunque sea hasta grupos de la Libertadores para ganar una importante cantidad de dinero.

En resumen: