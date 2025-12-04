Es tendencia:
Selección Ecuador

Racing de Francia juntaría a Kendry Páez con dos ecuatorianos más

Racing de Francia quedó contento con Kendry Páez y va por dos ecuatorianos más para el siguiente torneo europeo.

Por Gustavo Dávila

Racing de Francia juntaría a Kendry Páez con dos ecuatorianos más Foto: Getty

Racing de Estrasburgo tuvo poco más de un semestre a Kendry Páez en su plantel y ahora el volante ecuatoriano podría tener hasta dos nuevos compañeros. Según la prensa europea, el club de la Ligue 1 va por dos ecuatorianos más.

Portales europeos aseguran que Racing podría pagar los 7 millones de dólares que pide Racing de Santander por Jeremy Arevalo. El extremo ya seleccionado ecuatoriano tiene ofertas de varios equipos de Alemania, Portugal y España.

El segundo nace de un viejo rumor y es que Gonzalo Plata podría también dar el salto desde Flamengo. El club francés por el reciente campeón de Copa Libertadores pondría 18 millones.

El gigante de Brasil no tiene apuro en vender jugadores ni premura económica, pero por Gonzalo Plata pedirían al menos 20 millones. En su momento pagaron 10 millones.

Kendry Páez podría juntarse con dos ‘tricolores’ y repetir lo que ocurrió en el Brighton inglés en el 2021 cuando tuvimos tres ecuatorianos en la Premier League.

Las estadísticas de Gonzalo Plata en esta temporada

En todo lo que va de temporada con Flamengo, Gonzalo Plata ha jugado un total de 48 partidos entre todas las competencias. El jugador ha marcado 5 goles y ha dado 9 asistencias. Lleva en cancha un poco más de 2.900 minutos, que pudieron ser más, pero no fueron por sus expulsiones y lesiones.

El nuevo precio de Gonzalo Plata tras ganar la Copa Libertadores con Flamengo

Gonzalo Plata viene de ganar la Copa Libertadores con Flamengo Foto: Getty

En resumen

  • Racing de Estrasburgo podría pagar 7 millones de dólares por el ecuatoriano Jeremy Arevalo.
  • El club de la Ligue 1 ofertaría 18 millones por el campeón de Libertadores, Gonzalo Plata, del Flamengo.
  • Flamengo pide al menos 20 millones por Plata, por quien pagó 10 millones en su momento.
Gustavo Dávila
