Radamel Falcao está sin club y lo ponen en un grande de LigaPro

Radamel Falcao dejó Millonarios de Colombia hace meses y aún no encuentra equipo, en medio de rumores, lo ponen en uno de los grandes de LigaPro. Por segunda ocasión en el año, el goleador ex Atlético de Madrid suena para venir al fútbol ecuatoriano.

Según FB Radio, Radamel Falcao es una de las opciones que maneja Liga de Quito para las semifinales de la Copa Libertadores. Los ‘albos’ pueden fichar jugadores libres y Falcao entra en ese rubro.

La información no ha sido descartada por Liga de Quito pero parece poco probable por el esfuerzo económico que tendría que hacer Liga para pagarle el salario a Falcao. Además el colombiano viene inactivo desde hace más de tres meses.

En declaraciones oficiales, Isaac Álvarez ya había adelantado que no sumarían refuerzos debido a que solo podrían ser usados para dos partidos de Libertadores y no para LigaPro ni Copa Ecuador.

Radamel Falcao – Colombia.

Los logros de Radamel Falcao

Radamel Falcao, además de ser uno de los máximos goleadores de la Selección de Colombia, tuvo pasos positivos por el Porto y Atlético de Madrid, ganando títulos domésticos e internacionales.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.