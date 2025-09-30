Parecía que Moisés Caicedo tenía muy difícil salir del Chelsea luego de que los ‘blues’ pagaron 115 millones de euros por su fichaje, sin embargo ya hay novedades. En Europa aseguran que uno de los gigantes lo sigue de cerca por si no renueva en la Premier League.

Según TBR Football, el Real Madrid sigue de cerca tanto a Moisés Caicedo como a Enzo Fernández. Los dos volantes son de los mejores de la Premier League y el gigante español busca refuerzos en el medio campo.

Es poco probable que el Real Madrid fiche a ambos considerando que en conjunto saldrían en más de 200 millones de euros. El ecuatoriano o el argentino podrían recalar en el Bernabéu.

El Chelsea no se cierra a vender a Moisés Caicedo pero el precio mínimo será de 150 millones de euros. Los ingleses quieren recuperar lo pagado al Brighton y tener una ganancia por uno de los mejores volantes del mundo.

Es la segunda oferta millonaria que podría recibir Moisés Caicedo, ya el año pasado el Al Nassr de Arabia Saudita, sin embargo el ex Independiente del Valle prioriza el aspecto deportivo.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En esta temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 6 partidos entre la Premier League y la Champions. El volante ecuatoriano lleva ya 2 goles en más de 500 minutos que ha jugado. El tricolor venía siendo titular en todos los partidos y ya estaba presentando molestias físicas.

El valor de mercado de Enzo Fernández y Moisés Caicedo

De acuerdo a la información de Transfermark, Moisés Caicedo sería más caro que Enzo Fernández. El jugador argentino, campeón del mundo, tiene un costo de 75 millones de euros, mientras que el jugador ecuatoriano tiene un costo de 90 millones. Ambos jugadores tienen contrato hasta pasado 2030.

Los equipos que han preguntado por Moisés Caicedo

Moisés Caicedo se ha metido en estos últimos meses en planes de equipos como Al Nassr y Manchester City. No obstante, desde Chelsea ya han dejado claro en varias ocasiones que no quieren vender al ecuatoriano. En 2023 pagaron más de 100 millones por él.

