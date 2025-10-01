Uno de los campeones: Segundo Castillo volvería a dirigir en LigaPro

Segundo Castillo dejó Barcelona a mitad de temporada y desde ahí se ha dedicado más a sus actividades comerciales y de imagen, sin embargo ya volvería a dirigir. El DT ecuatoriano está en planes de uno de los campeones de LigaPro para el 2026.
Según medios capitalinos, Aucas podría contratar a Castillo en caso de que cambien de entrenador. Los ‘Orientales’ este año tuvieron una campaña irregular y se encuentran en el segundo hexagonal.
Los campeones ecuatorianos del 2022 podrían sacar a Gabriel Pereyra y uno de los candidatos a reemplazarlo es Segundo Castillo. En Barcelona tuvo una salida irregular pero los dejó en primeros puestos de LigaPro.
A lo largo de estos meses, Castillo estuvo en planes de El Nacional, Libertad de Loja y varios equipos de la LigaPro Serie B. Castillo también tenía pensado ir a Europa a formarse.
Dejó Barcelona y Segundo Castillo tendría nuevo club en LigaPro.
¿Hasta cuándo tenía contrato Segundo Castillo con Barcelona?
Segundo Castillo firmó un contrato de una temporada con Barcelona, pero fue cesado del cargo tras malos resultados y aún quedan pendientes con él temas económicos.
Las experiencias de Segundo Castillo como entrenador
La carrera de entrenador del ex Mundialista siempre ha estado vinculada a Barcelona, siendo DT interino de Guillermo Almada, Diego López, Ariel Holan entre otros, hasta hoy que es DT principal.