Es tendencia:
logotipo del encabezado
Segundo Castillo

Uno de los campeones: Segundo Castillo volvería a dirigir en LigaPro

Segundo Castillo pondría fin a su período de descanso y volvería a dirigir en LigaPro. Uno de los campeones lo quiere como DT para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Uno de los campeones: Segundo Castillo volvería a dirigir en LigaPro
Uno de los campeones: Segundo Castillo volvería a dirigir en LigaPro

Segundo Castillo dejó Barcelona a mitad de temporada y desde ahí se ha dedicado más a sus actividades comerciales y de imagen, sin embargo ya volvería a dirigir. El DT ecuatoriano está en planes de uno de los campeones de LigaPro para el 2026.

Según medios capitalinos, Aucas podría contratar a Castillo en caso de que cambien de entrenador. Los ‘Orientales’ este año tuvieron una campaña irregular y se encuentran en el segundo hexagonal.

Los campeones ecuatorianos del 2022 podrían sacar a Gabriel Pereyra y uno de los candidatos a reemplazarlo es Segundo Castillo. En Barcelona tuvo una salida irregular pero los dejó en primeros puestos de LigaPro.

A lo largo de estos meses, Castillo estuvo en planes de El Nacional, Libertad de Loja y varios equipos de la LigaPro Serie B. Castillo también tenía pensado ir a Europa a formarse.

Liga de Quito puede fichar y la decisión sobre los refuerzos que traerán vs. Palmeiras

ver también

Liga de Quito puede fichar y la decisión sobre los refuerzos que traerán vs. Palmeiras

Dejó Barcelona y Segundo Castillo tendría nuevo club en el exterior

Dejó Barcelona y Segundo Castillo tendría nuevo club en LigaPro.

¡Bombazo Mundial! Gigante de Europa quiere sacar a Moisés Caicedo del Chelsea

ver también

¡Bombazo Mundial! Gigante de Europa quiere sacar a Moisés Caicedo del Chelsea

En Barcelona lo critican y ahora lo ponen en Liga de Quito para el 2026

ver también

En Barcelona lo critican y ahora lo ponen en Liga de Quito para el 2026

¿Hasta cuándo tenía contrato Segundo Castillo con Barcelona?

Segundo Castillo firmó un contrato de una temporada con Barcelona, pero fue cesado del cargo tras malos resultados y aún quedan pendientes con él temas económicos.

Publicidad
Inter Miami pierde la paciencia y aquí mandaría a Allen Obando

ver también

Inter Miami pierde la paciencia y aquí mandaría a Allen Obando

Las experiencias de Segundo Castillo como entrenador

La carrera de entrenador del ex Mundialista siempre ha estado vinculada a Barcelona, siendo DT interino de Guillermo Almada, Diego López, Ariel Holan entre otros, hasta hoy que es DT principal.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
La sorpresiva cifra que gana Segundo Castillo ahora que no es técnico de Barcelona
Fútbol de Ecuador

La sorpresiva cifra que gana Segundo Castillo ahora que no es técnico de Barcelona

¿Se acabó el amor? Segundo Castillo deja advertencia a Barcelona
Fútbol de Ecuador

¿Se acabó el amor? Segundo Castillo deja advertencia a Barcelona

Dejó Barcelona, sonó para varios equipos y lo que apareció haciendo Segundo Castillo
Fútbol de Ecuador

Dejó Barcelona, sonó para varios equipos y lo que apareció haciendo Segundo Castillo

Mbappé sorprende con sus declaraciones tras su hattrick ante Kairat
Europa

Mbappé sorprende con sus declaraciones tras su hattrick ante Kairat

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo