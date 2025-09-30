En Barcelona lo critican y ahora lo ponen en Liga de Quito para el 2026

Pese a estar en el hexagonal final, en Barcelona los hinchas no están contentos con los rendimientos de todos los jugadores. Uno de los más criticados podría dejar el club ‘torero’ e irse a Liga de Quito.

Según medios guayaquileños, Janner Corozo es una de las alternativas que maneja Liga de Quito para reforzar su ataque en la próxima temporada. Corozo ya estuvo en planes de los ‘albos’ en dos ocasiones.

El extremo sigue siendo resistido por los hinchas pese a que en goles y asistencias es de los destacados del plantel. Corozo tiene contrato y su deseo es salir al exterior.

El costo de su traspaso ascendería mucho más del millón de dólares, por lo que Liga podría acercar una propuesta de préstamo con opción de compra. Corozo habría tenido sondeos de México y la MLS.

Janner Corozo – Barcelona

Janner Corozo es uno de los jugadores que podría salir el mal año de Barcelona, otros nombres que suenan para salir son Leonai Souza, Xavier Arreaga, Gabriel Cortez entre otros.

¿Hasta cuándo tiene contrato Janner Corozo con Barcelona SC?

Janner Corozo tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El jugador actualmente tiene un valor de mercado de 1.80 millones. Si el ‘Ídolo’ lo quiere vender debería hacerlo en los próximos meses o buscar una renovación para que no se vaya “gratis”.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, Miguel Parrales, Jean Carlos Montaño y Gastón Campi.