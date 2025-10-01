Chelsea sorprende a todos y ficha a otro crack ecuatoriano

Tras los aciertos de los fichajes de Moisés Caicedo y Kendry Páez, el Chelsea habría apostado por un tercer ecuatoriano. En silencio, aseguran que los blues se llevaron a otro crack de la Selección de Ecuador.

Según medios capitalinos, el Chelsea llegó a un acuerdo con Independiente del Valle por Patrick Mercado. El joven volante de 22 años daría el salto a Europa en diciembre.

Santiago Morales, gerente de IDV, ya había adelantado que un importante club de Inglaterra había fichado a Mercado. Y horas más tarde desde la prensa revelaron que fueron los blues.

Su fichaje no se dio en agosto debido a que el club no pudo liberar un cupo de extranjeros, situación que arreglará en el mercado de invierno europeo. Mercado tendrá su primera experiencia en el extranjero.

ver también Uno de los campeones: Segundo Castillo volvería a dirigir en LigaPro

Patrick Mercado – Independiente del Valle.

ver también Inter Miami pierde la paciencia y aquí mandaría a Allen Obando

Este año no solo se ganó la titularidad en Independiente del Valle si no que también alcanzó su primera convocatoria a la Selección de Ecuador en Eliminatorias.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Bombazo Mundial! Gigante de Europa quiere sacar a Moisés Caicedo del Chelsea

Los números de Patrik Mercado en esta temporada

Patrik Mercado en toda la temporada con Independiente del Valle ha jugado un total de 37 partidos entre todas las competencias. El joven jugador ha marcado 6 goles y dado 10 asistencias. Es el líder absoluto de la creatividad en el medio campo de IDV.

¿Cuánto cuesta el pase de Patrik Mercado?

De acuerdo a la información de Transfermark, el pase de Patrik Mercado tiene un valor de 3 millones de dólares. Sin embargo, la transferencia se daría por más millones y así como en otras negociaciones, IDV se guardaría un porcentaje del pase.

ver también En Barcelona lo critican y ahora lo ponen en Liga de Quito para el 2026

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié, los puedes ver por Disney+.