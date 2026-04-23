La importante oferta que tiene Matías Lugo para dejar Barcelona

Uno de los jugadores de mejor presente entre las apuestas de Barcelona SC este año es Matías Lugo. El volante de 24 años vino desde el fútbol de Chile y ahora ya podría dar el salto al exterior por una cifra considerable.

Matías Lugo tendría interesados desde el fútbol brasileño, aunque los clubes no han sido revelados. El jugador de los ‘toreros’ no se iría por menos de una oferta millonaria.

Desde Barcelona confirmaron que tras estos primeros cuatro meses de temporada ya recibieron varios llamados y ahora desde la transmisión del partido vs. Mushuc Runa contaron que es desde Brasil que lo quieren.

En lo económico, los clubes brasileños están en capacidad económica de hasta triplicarle el salario a Lugo. En lo deportivo, Lugo y Jhonny Quiñónez son los titulares en el medio campo.

Con esto hay alerta en Barcelona ya que el préstamo con Independiente de Avellaneda está a punto de expirar y Jhonny Quiñónez podría salir, así los dos volantes titulares de César Farías pueden cambiar de club.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Matías Lugo, titular en Copa Libertadores y LigaPro.

En resumen