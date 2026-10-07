Revelan los dos rivales de Ecuador en la fecha FIFA de noviembre y los hinchas reclaman

La Selección de Ecuador empieza a definir sus amistosos para noviembre y hay algo de críticas de parte de los hinchas,

La Selección de Ecuador tendrá dos amistosos en noviembre y ya tendría definidos a sus próximos rivales. Sin embargo, los equipos que aparecen en el calendario no serían de gran peso internacional, algo que contrasta con la intención de Marcelo Gallardo de enfrentar a selecciones más exigentes para medir el nivel de la Tricolor.

Según información de Mr. Offsider, los rivales de Ecuador serían Honduras y Costa Rica, dos selecciones de CONCACAF que, en principio, representan un desafío menor al de los equipos enfrentados durante la reciente gira por Asia y a los posibles rivales europeos que buscaba el cuerpo técnico.

Los hinchas ecuatorianos esperaban amistosos contra selecciones de mayor jerarquía y reclamaban partidos más exigentes para el nuevo proceso. De hecho, algunas selecciones sudamericanas sí consiguieron cerrar compromisos ante rivales de mayor nivel.

Una de las dificultades para encontrar rivales europeos es el calendario de la UEFA Nations League, que ocupa buena parte de las fechas FIFA disponibles y limita las posibilidades de que selecciones de Europa disputen amistosos contra equipos de otros continentes. Por eso, Ecuador terminó buscando alternativas en CONCACAF.

Gallardo también aprovechará estos partidos para realizar cambios en la Tricolor después de la gira de Asia. Algunos jugadores dejaron buenas sensaciones, otros decepcionaron y para noviembre se espera además el regreso de referentes como Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata, quienes no estuvieron en los últimos encuentros.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador disputaría sus dos amistosos de noviembre en Estados Unidos, con New Jersey como sede prácticamente confirmada. La Federación Ecuatoriana de Fútbol todavía deberá oficializar los partidos, pero Gallardo ya tendría nuevos compromisos para continuar evaluando a la plantilla.

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Selección de Ecuador vs. Panamá. Foto: Getty.

En resumen