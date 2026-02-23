No le gusta perder a nada ni siquera si es tan solo la primera fecha. Lionel Messi fue protagonista de un reclamo a los árbitros del partido Los Angeles FC vs. Inter Miami y tal fue la repercusión del hecho que la MLS decidió investigarlo. Acto seguido, el ’10’ argentino tomó una decisión.

¿Casualidad o causalidad? Messi no la pasó nada bien contra Lo Angeles FC y tal fue la marca que le hicieron que no logró registrar ningún tiro al arco. Terminó con una calificación baja de 5.1 puntos, según la aplicación ‘BeSoccer’, y los reclamos al árbitro Pierre-Luc Lauziere fueron constantes.

Luego de la derrota de Inter Miami ante Los Angeles FC por 3-0, Messi apareció en dos videos virales. En el primero, Luis Suárez intentó detenerlo para que no entrara enojado por una puerta del estadio Los Angeles Memorial Coliseum. En el segundo, Leo caminaba adelante de los árbitros y no dudó en hacerles varios reclamos.

La decisión de Lionel Messi tras ser investigado por la MLS

A Messi no le gustó la actuación del árbitro Pierre-Luc Lauziere. (Foto: Getty Images)

La periodista Michelle Kaufman, del diario ‘Miami Herald’, informó que la MLS investigó a Messi por el video de estar ingresando a una puerta del estadio Los Angeles Memorial Coliseum y concluyó que “no entró al vestuario de los árbitros”. Acto seguido, se conoció que la primera decisión de Leo tras este hecho fue no hablar con los medios de comunicación de Los Ángeles después de la goleada que sufrió Inter Miami, según informó el periodista Franco Panizo.

Las palabras que Messi le dijo al árbitro de la derrota de Inter Miami ante Los Angeles FC

Tal fue el enojo que tenía Lionel Messi con la terna arbitral encabezada por Pierre-Luc Lauziere que en el tunel rumbo a los vestuarios les dijo un contundente mensaje: “Deben respetar (árbitros) y no es la primera vez, la afición puede decir boludeces, pero ustedes no“. ¡Video!

