Ricardo Adé hizo historia con su Haití y logró clasificar al Mundial de 2026. El central haitiano representaría para LDU un premio económico importante e inesperado si juega el Mundial, no obstante, el central podría ser vendido en los próximos meses.

Adé es un central que viene llamando la atención de grandes equipos a nivel internacional. Hizo una gran Copa Libertadores con LDU y son años sostenidos en el fútbol ecuatoriano siendo de lo mejor. Por lo que varios equipos estarían interesados en su compra.

Se ha revelado que equipos como América de México o Fluminense, donde está Luis Zubeldía, se interesaron en el central. Con Zubeldía, el central pudo ser campeón a nivel internacional en la Copa Sudamericana, y también en la LigaPro en una misma temporada. De ahí que, lo quieran en Brasil.

Por otro lado, en LDU hay una relativa tranquilidad sobre el futuro de Adé. Esto porque el central tiene contrato hasta finales de 2027 y si algún equipo quiere su fichaje sería de beneficio económico para Liga de Quito, por una cifra importante de dinero.

Adé es uno de los mejores jugadores de Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Liga también estaría trabajando en una oferta para Adé, buscando una renovación para su central. El equipo ha demostrado claramente ser uno cuando está el haitiano en cancha, y otro totalmente diferente cuando lo atacan sin él en esa zona.

Los números de Ricardo Adé en esta temporada

En todo lo que va de temporada con Liga de Quito, Ricardo Adé, ha jugado un total de 36 partidos entre todas las competencias. El defensor lleva más de 3.000 minutos en cancha y es que en esta temporada, prácticamente no se ha lesionado y es por eso que casi siempre estuvo en el césped.

El valor de mercado de Ricardo Adé en Liga de Quito

Ricardo Adé en Liga de Quito tiene un valor de mercado de 300 mil dólares. Por lo cual, LDU esperaría una cifra superior para terminar vendiendo al jugador, si llega una oferta en firme por él. En mayo del próximo año, antes del Mundial, cumplirá 36 años.

En síntesis