Emelec tendrá una nueva camiseta para la temporada 2026, después de casi año y medio de espera. El club azul lanzará una nueva indumentaria que significa también un nuevo “escalón” en esa premisa que tiene la directiva de “volver a ser Emelec”.

¿Cuánto costará la nueva camiseta de Emelec?

De acuerdo a diferentes filtraciones se ha revelado que la nueva camiseta de Emelec costará 99.99 dólares, 100 dólares prácticamente. Con este nuevo precio, el ‘Bombillo’ supera ampliamente el valor de otras camisetas en Ecuador y se vuelve la más cara.

Además, esta nueva camiseta tendrá también los nuevos patrocinadores que el club viene anunciado en redes sociales, aunque primero se venderá sin ellos. Por lo cual, el ‘Bombillo’ comienza una nueva etapa y deja atrás un año muy doloroso de malos resultados y donde estuvo peleando descenso.

Así sería la nueva camiseta de Emelec. (Captura de pantalla X)

Por otro lado, Emelec también es el único equipo de Ecuador que es auspiciado por Adidas, multinacional alemana de gran historia en el fútbol. Justamente esa relación comercial entre el equipo y la marca está cumpliendo 10 años en esta temporada.

¿Cuáles son las camisetas más caras del fútbol ecuatoriano?

Actualmente, así queda el podio de las 3 camisetas más caras del fútbol ecuatoriano:

Publicidad

La camiseta de la Selección de Ecuador es más “barata” que la camiseta de Emelec

La Selección de Ecuador también lanzó una nueva camiseta con la que jugará el Mundial 2026 y esta es más barata que la de Emelec. El valor de la nueva piel de ‘La Tri’ es 79.99 dólares.

Encuesta¿Con esta nueva camiseta, se vienen mejores momentos para Emelec? ¿Con esta nueva camiseta, se vienen mejores momentos para Emelec? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: