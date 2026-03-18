Sebastián Beccacece entró en planes de dos selecciones ¿deja Ecuador?

La reelección de Francisco Egas como presidente de la FEF aumentaba las posibilidades de que Sebastián Beccacece se quede como entrenador de la Selección de Ecuador, y tras dos opciones que ya no están pensando en el argentino quedó el camino abierto.

El año pasado Sebastián Beccacece estuvo vinculado con la Selección de Perú y la Selección de Chile, ambos para el proceso de Eliminatorias 2030. Ambos países no esperaron y ya tienen a sus nuevos entrenadores.

La Selección de Perú se fue por el brasileño Mano Menezes mientras que en Chile ratificaron a Nicolás Córdova para que complete el ciclo de clasificaciones sudamericanas más allá del interinato.

A nivel de clubes, Sebastián Beccacece contó públicamente en dos ocasiones que sueña con dirigir a Newells Old Boys de Argentina. Versiones indican que Beccacece podría renovar otro período con la ‘Tri’.

Sebastián Beccacece ha dirigido a la Selección de Ecuador en 16 partidos, entre todas las competencias. El DT ha sumado ya 6 victorias, 9 empates y 1 sola derrota. Firmó una Eliminatoria histórica, puesto que, dejó a ‘La Tri’ en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador le armó un contrato a Beccacece hasta finales de 2026. Es decir, después del Mundial, el DT aún seguirá ligado a ‘La Tri’. Su futuro también pasa por la elección de presidente de la FEF.

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Francisco Egas – Sebastián Beccacece Selección Ecuador.

En resumen