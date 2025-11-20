Sebastián Beccacece define su futuro y sorprende a todo el Ecuador

La Selección de Ecuador cerró el 2025 con una victoria contra Nueva Zelanda, la ‘Tri’ sigue sin convencer y Sebastián Beccacece es uno de los apuntados. Sorpresivamente, desde la prensa revelan información sobre el futuro del entrenador argentino antes del Mundial 2026.

Según el periodista Ufredo Borbor en Marca 90, la FEF habría decidido renovar a Sebastián Beccacece de cara al Mundial 2030. Esto en una semana donde los jugadores respaldaron públicamente al entrenador argentino pero ¿qué tan real es la información?.

Pese a lo reportado por el comunicador, hay varias circunstancias que ponen como poco probable la renovación del argentino. La más clara es que a finales del 2026 habrá elecciones, y en caso de que no continúe el oficialismo, la nueva directiva heredaría el cuerpo técnico con tres años de contrato que por temas económicos no podría ser rescindido con facilidad.

De igual forma, el cuerpo técnico tiene la confianza de la directiva pero su futuro recién será evaluado luego del Mundial 2026, por lo que sería apresurado pensar en una renovación siete meses antes del torneo.

Y otro factor será la propia decisión del argentino, ya se habló de un interés de la Selección de Perú y la Selección de Chile, ambas con posibilidades de un sueldo mayor para el argentino.

El sueldo de Beccacece con la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece tiene un sueldo con la Selección de Ecuador, que supera los 2.4 millones de dólares. El DT no es uno de los que más cobra en CONMEBOL, pero sí uno de los mejores pagados en la historia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Publicidad

Publicidad

ver también Figura de LigaPro se ofrece a Liga de Quito ¿lo acepta Tiago Nunes?

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con Ecuador?

Beccacece firmó con la Selección de Ecuador hasta mediados de 2026, después del mundial se termina su contrato. De momento, no se habla de ninguna renovación, por las próximas elecciones que vivirá la FEF.

Encuesta¿Debería Ecuador renovar a Sebastián Beccacece? ¿Debería Ecuador renovar a Sebastián Beccacece? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave

El periodista Ufredo Borbor reportó que la FEF renovaría a Sebastián Beccacece hasta el Mundial 2030.

La renovación es poco probable porque a finales del 2026 habrá elecciones en la FEF.

El futuro del DT argentino se evaluará recién después del Mundial 2026.

Publicidad