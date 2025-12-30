Es tendencia:
Sebastián Beccacece y su viral mensaje de despedida del 2025 ¿y de la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece, entrenador de la Selección de Ecuador colgó un mensaje de despedida del 2025 en redes sociales y se hizo viral.

Por Gustavo Dávila

Sebastián Beccacece volvió a ser noticia este miércoles y es que a falta de seis meses para la disputa de la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Ecuador, el DT argentino asustó a más de uno. El entrenador colgó un mensaje en redes sociales y se hizo viral.

El DT de la ‘Tri’ colgó un sentido mensaje de despedida del año 2025, con agradecimiento a jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Lo llamativo es que más de uno respondió que pensó que era un mensaje de despedida de la ‘Tri’ por cómo empezó el texto.

La continuidad de Sebastián Beccacece al frente de la Selección de Ecuador está garantizada hasta por lo menos junio 2026 cuando Ecuador dispute el torneo, luego de eso finalizará contrato.

Beccacece tendrá que esperar hasta las elecciones de FEF para ver si el oficialismo gana y lo ratifica para un proceso de Eliminatorias 2030 o si le buscan un reemplazo alguno de los otros candidatos.

El sueldo de Beccacece con la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece tiene un sueldo con la Selección de Ecuador, que supera los 2.4 millones de dólares. El DT no es uno de los que más cobra en CONMEBOL, pero sí uno de los mejores pagados en la historia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Rescalvo lo quiere mantener en Barcelona pero el jugador tiene todo acordado con Emelec

El fixture oficial de Ecuador previo al Mundial 2026

Este el fixture oficial que tendrá Ecuador en el Mundial 2026:

  • Costa de Marfil vs Ecuador 14/06 a las 18H00 (EC)
  • Ecuador vs Curazao 20/06 a las 19H00 (EC)
  • Ecuador vs Alemania 25/06 a las 15H00 (EC)

  • Sebastián Beccacece publicó un mensaje viral de agradecimiento que fue interpretado como una despedida.
  • El contrato del DT argentino con la Selección de Ecuador finaliza en junio 2026.
  • El salario de Beccacece supera los 2.4 millones de dólares, cifra récord para la FEF.
Gustavo Dávila
