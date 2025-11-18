Solo nos queda reír: Ecuador sufrió contra Nueva Zelanda y los memes no perdonaron

La Selección de Ecuador sigue sin convencer y aunque esta vez venció en su amistoso, los hinchas volvieron a inundar las redes de memes. La ‘Tri’ ganó por la mínima en lo que parecía un empate sin goles por tercera vez consecutiva.

Desde antes del partido ya había temor en los hinchas y en redes sociales colgaron memes sobre las expectativas de empates. En el estadio se leían pancartas de “No más empates”.

Jeremy Arevalo fue uno de los convocados nuevos para esta doble fecha FIFA y también lo usaron como protagonista de las gráficas. Para muchos, el ecuatoriano español no quedó impresionado con la ‘Tri’.

El gol llegó por una jugada individual de Gonzalo Plata, por lo que los hinchas lo elogiaron en redes con comparativas con cracks. Con esto, Ecuador estará en el bombo 2 del sorte Mundialista.

¿Cuál será el bombo de Ecuador en el sorteo del Mundial 2026?

La Selección de Ecuador se ubica en el puesto 23 del ranking FIFA y por eso se llegará a ubicar en el Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026. Los representantes de CONMEBOL también terminaron segundos en las Eliminatorias, solo superados por la Selección de Argentina.

