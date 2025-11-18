Es tendencia:
Solo nos queda reír: Ecuador sufrió contra Nueva Zelanda y los memes no perdonaron

La Selección de Ecuador volvió a sufrir en su amistoso ahora contra Nueva Zelanda y las redes sociales no perdonaron los memes.

Por Gustavo Dávila

Ecuador volvió a decepcionar y los memes no perdonaron Foto: Getty
Ecuador volvió a decepcionar y los memes no perdonaron Foto: Getty

La Selección de Ecuador sigue sin convencer y aunque esta vez venció en su amistoso, los hinchas volvieron a inundar las redes de memes. La ‘Tri’ ganó por la mínima en lo que parecía un empate sin goles por tercera vez consecutiva.

Desde antes del partido ya había temor en los hinchas y en redes sociales colgaron memes sobre las expectativas de empates. En el estadio se leían pancartas de “No más empates”.

Jeremy Arevalo fue uno de los convocados nuevos para esta doble fecha FIFA y también lo usaron como protagonista de las gráficas. Para muchos, el ecuatoriano español no quedó impresionado con la ‘Tri’.

El gol llegó por una jugada individual de Gonzalo Plata, por lo que los hinchas lo elogiaron en redes con comparativas con cracks. Con esto, Ecuador estará en el bombo 2 del sorte Mundialista.

¡Se van con Hincapié! Arsenal fichará a dos ecuatorianos más

ver también

¡Se van con Hincapié! Arsenal fichará a dos ecuatorianos más

¿Cuál será el bombo de Ecuador en el sorteo del Mundial 2026?

La Selección de Ecuador se ubica en el puesto 23 del ranking FIFA y por eso se llegará a ubicar en el Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026. Los representantes de CONMEBOL también terminaron segundos en las Eliminatorias, solo superados por la Selección de Argentina.

En resumen

  • La Selección de Ecuador ganó por la mínima tras dos empates consecutivos anteriores.
  • El gol de la victoria para la ‘Tri’ fue anotado por Gonzalo Plata.
  • Tras el resultado, Ecuador estará en el bombo 2 del sorteo del Mundial.>
Gustavo Dávila
