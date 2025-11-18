Los fichajes de los jugadores ecuatorianos al exterior siguen aumentando y este miércoles revelan que dos más de los futbolistas de la Selección de Ecuador darán el salto a la Premier League. El Arsenal de Inglaterra tiene cerrado a dos más de las promesas ‘tricolores’.

Según el medio The Sun, Edwin Quintero y Holger Quintero tienen todo listo para ser nuevos jugadores del Arsenal, El gigante inglés los fichará ahora y se sumarán cuando tengan 18 años de edad.

Esto se da en la misma semana que se conoce que Deinner Ordóñez dará el salto al Chelsea cuando cumpla la mayoría de edad. Ambos son miembros de la Tri juvenil y de Independiente del Valle.

Al igual que Ordóñez, ambos dejarán al menos 10 millones de euros a Independiente del Valle. En total serán seis jugadores salidos de Independiente del Valle que van a los miembros del Big Six de la Premier League.

En el torneo Copa Milo Mitad del Mundo así como en los sudamericanos juveniles, los dos mellizos de 15 años de edad despertaron el interés en clubes de Inglaterra, España, Francia y Brasil.

Los juveniles que ha vendido IDV en los últimos años

Independiente del Valle se ha caracterizado por históricas ventas en los últimos años. El club ha vendido a Europa a figuras como Kendry Páez, Justin Lerma, Moisés Caicedo, William Pacho, entre otros, que han dejado ingresos que superan ya los 100 millones.

Holger y Erwin Quintero – Selección de Ecuador.

