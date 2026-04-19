¡Sorpresivo! Emelec fichó al reemplazo de Miller Bolaños en menos de un día

Emelec decidió darle salida a Miller Bolaños nuevamente por causas de indisciplina, sin embargo los azules no iban a quedarse sin un volante creativo. En menos de 24 horas el club fichó a un nuevo jugador para LigaPro en esa posición.

Con algo de sorpresa, Emelec cerró la contratación de Christian Alemán como su nuevo volante creativo. El jugador hasta hace pocos días también había quedado libre del Bolívar de Bolivia.

Lo curioso es que apuntan a que Alemán habría sido separado de su club por indisciplina, es decir Emelec reemplazará a un jugador que fue ajeno a los códigos internos del club con otro jugador que fue separado por lo mismo.

Christian Alemán está listo para debutar en el equipo de Vicente Sánchez y al ser un jugador sin contrato que viene en condición de agente libre, podría ser inscrito para este mismo semestre en LigaPro.

Tras la derrota 1-3 ante Guayaquil City, Emelec podría acelerar un cambio de entrenador con la salida del uruguayo, mientras tanto podrían también llegar otros refuerzos.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Christian Alemán – Barcelona.

En resumen