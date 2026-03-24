Superado por Yamal y Estavao: Kendry Páez entre los 20 mejores jugadores juveniles del mundo

La joya de Ecuador y de River Plate sigue siendo considerado uno de los mejores jugadores juveniles del mundo. Aunque Kendry no pudo rendir como se esperaba en Francia y comenzó lento en River, el ecuatoriano sigue estando entre los mejores del mundo.

GOAL reveló un top 50 de los mejores jugadores juveniles del mundo, sin embargo, el jugador ecuatoriano aparece en el puesto 20, solo superado por juveniles que ya vienen destacando en Europa de la altura de Lamine Yamal o Estevao.

Aunque parecen jugadores muy experimentados, no dejan de ser futbolistas que no pasan los 20 años de edad. Kendry Páez ya está recuperando su nivel en un grande como River Plate y poco a poco luce mejor y más recuperado desde su nivel en la cancha.

GOAL destaca que Páez es: “uno de los mediocampistas ofensivos con más talento natural que han surgido en Sudamérica en los últimos años“. Ahora el tricolor viene destacando en River Plate y mostrando que es uno de estos volantes para marcar hitos en el continente.

Kendry Páez viene mejorando su nivel en River Plate. (Foto: Imago)

Entre los mejores 10 jugadores de este top aparecen jugadores como: Ethan Nwaneri (10), Geovany Quenda (9), Ayyoub Bouaddi (8), Luka Vuskovic (7), Max Dowman (6), Lennart Karl (5), Franco Mastantuono (4), Pau Cubarsi (3), Estevao (2) y el mejor de todos Lamine Yamal.

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Los números de Kendry Páez en River Plate

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En esta temporada con River Plate, Kendry Páez ha jugado un total de 5 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano ha sumado ya más de 200 minutos en cancha y 1 asistencia. Poco a poco, va recuperando el nivel con el que “explotó” en Independiente del Valle.

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En síntesis:

Kendry Páez ocupa el puesto 20 en el top 50 de mejores juveniles de GOAL .

ocupa el puesto en el top 50 de mejores juveniles de . El mediocampista ecuatoriano registra 5 partidos y 1 asistencia en esta temporada con River Plate .

y en esta temporada con . Lamine Yamal y Estevao superan al volante tricolor en el ranking de futbolistas menores de 20 años.

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