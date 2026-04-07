Tras la derrota de Barcelona SC ante Cruzeiro: Así quedó la tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores

Este martes 7 de abril de 2026 se jugó toda la jornada del grupo D de la Copa Libertadores y quedaron definidos los lugares de esta zona. Barcelona SC no pudo ante Cruzeiro, mientras que Boca Juniors se hizo fuerte de visitante contra Universidad Católica sumando 3 puntos.
¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo D en la Copa Libertadores?
|Club
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Boca Juniors
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|Cruzeiro
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Universidad Católica
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Barcelona SC
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
Ahora los ecuatorianos están obligados a sumar en su visita a La Bombonera, en lo que será el regreso de este escenario al torneo CONMEBOL tras una larga espera de 3 años. En 2025 quedaron eliminados en la fase de repechaje ante Alianza Lima y no llegaron ni a grupos.
Por otro lado, Cruzeiro también debutará como local ante Universidad Católica. Los brasileños parten como favoritos para quedarse con la punta del grupo y tras esta victoria como visitante contra Barcelona SC lo están demostrando en la cancha.
¡LO GANA CRUZEIRO!— ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) April 8, 2026
Gran centro de Fagner para Matheus Pereira, que con un gran cabezazo venció a José David Contreras, para el 1-0 ante Barcelona.
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¿Cómo se jugará la fecha 2 del grupo D en la Copa Libertadores?
Así se jugará la fecha 2 del grupo D en la Copa Libertadores:
Martes 14 de abril: Boca Juniors vs Barcelona SC
Miércoles 15 de abril: Cruzeiro vs Universidad Católica
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