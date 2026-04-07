Tras la derrota de Barcelona SC ante Cruzeiro: Así quedó la tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores

Este martes 7 de abril de 2026 se jugó toda la jornada del grupo D de la Copa Libertadores y quedaron definidos los lugares de esta zona. Barcelona SC no pudo ante Cruzeiro, mientras que Boca Juniors se hizo fuerte de visitante contra Universidad Católica sumando 3 puntos.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo D en la Copa Libertadores?

Club PJ V E D GF GC DG Pts Boca Juniors 1 1 0 0 2 0 2 3 Cruzeiro 1 1 0 0 1 0 1 3 Universidad Católica 1 0 0 1 1 2 -1 0 Barcelona SC 1 0 0 1 0 1 -1 0

Ahora los ecuatorianos están obligados a sumar en su visita a La Bombonera, en lo que será el regreso de este escenario al torneo CONMEBOL tras una larga espera de 3 años. En 2025 quedaron eliminados en la fase de repechaje ante Alianza Lima y no llegaron ni a grupos.

Por otro lado, Cruzeiro también debutará como local ante Universidad Católica. Los brasileños parten como favoritos para quedarse con la punta del grupo y tras esta victoria como visitante contra Barcelona SC lo están demostrando en la cancha.

¡LO GANA CRUZEIRO!

Gran centro de Fagner para Matheus Pereira, que con un gran cabezazo venció a José David Contreras, para el 1-0 ante Barcelona.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/qDj74oClVm — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) April 8, 2026

¿Cómo se jugará la fecha 2 del grupo D en la Copa Libertadores?

Así se jugará la fecha 2 del grupo D en la Copa Libertadores:

Martes 14 de abril: Boca Juniors vs Barcelona SC

Miércoles 15 de abril: Cruzeiro vs Universidad Católica