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Copa Libertadores

Tras la derrota de Barcelona SC ante Cruzeiro: Así quedó la tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores

Barcelona SC no pudo ante Cruzeiro en la Copa Libertadores y así queda la tabla de posiciones del grupo tras la fecha 1.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo D en la Copa Libertadores
© Imago/ Edit BVAsí quedó la tabla de posiciones del Grupo D en la Copa Libertadores

Este martes 7 de abril de 2026 se jugó toda la jornada del grupo D de la Copa Libertadores y quedaron definidos los lugares de esta zona. Barcelona SC no pudo ante Cruzeiro, mientras que Boca Juniors se hizo fuerte de visitante contra Universidad Católica sumando 3 puntos.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo D en la Copa Libertadores?

ClubPJVEDGFGCDGPts
Boca Juniors11002023
Cruzeiro11001013
Universidad Católica100112-10
Barcelona SC100101-10

Ahora los ecuatorianos están obligados a sumar en su visita a La Bombonera, en lo que será el regreso de este escenario al torneo CONMEBOL tras una larga espera de 3 años. En 2025 quedaron eliminados en la fase de repechaje ante Alianza Lima y no llegaron ni a grupos.

Por otro lado, Cruzeiro también debutará como local ante Universidad Católica. Los brasileños parten como favoritos para quedarse con la punta del grupo y tras esta victoria como visitante contra Barcelona SC lo están demostrando en la cancha.

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¿Cómo se jugará la fecha 2 del grupo D en la Copa Libertadores?

Así se jugará la fecha 2 del grupo D en la Copa Libertadores:

Martes 14 de abril: Boca Juniors vs Barcelona SC

Miércoles 15 de abril: Cruzeiro vs Universidad Católica

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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