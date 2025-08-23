Es tendencia:
Tras Vinotinto vs Barcelona SC: Así queda la tabla de posiciones de la LigaPro en la fecha 26

Quedarán 4 fechas para terminar la temporada regular de la LigaPro y así está la tabla.

Por Jose Cedeño Mendoza

La tabla de posiciones tras la victoria de Barcelona SC
La LigaPro entra en su recta final para terminar el campeonato ecuatoriano. Ahora ya solo quedan 4 partidos para definir los dos hexagonales y los 4 equipos que pelearán descenso. Barcelona SC visitó a Vinotinto en el final de esta jornada sabatina.

Barcelona SC jugó un muy mal partido contra Vinotinto en la altura de Quito, sin embargo, el ‘Ídolo’ encontró la calma sobre el final con un gran gol de Miguel Parrales. El delantero ecuatoriano anotó este gran tanto tras una buena asistencia de Janner Corozo.

Con esta victoria, Barcelona SC recupera el segundo lugar de la tabla de posiciones a la espera de lo que pase con Independiente del Valle y con Liga de Quito. El ‘Ídolo’ necesitaba ganar para que no se le acerquen más equipos como Libertad y Deportivo Cuenca.

Ahora Independiente del Valle y Liga de Quito también están obligados a ganar en esta jornada, después de vivir jornadas muy emocionantes en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Ismael Rescalvo en la cuerda floja: La sorpresiva decisión de Barcelona SC

Cómo se jugarán el resto de partidos de la fecha 26

Así se jugarán el resto de partidos de la fecha 26 de la LigaPro:

  • El Nacional vs Liga de Quito
  • Emelec vs Independiente del Valle
  • Universidad Católica vs Técnico Universitario
  • Orense vs Delfín
