Barcelona SC sufrió una durísima derrota contra Macará en la pasada fecha del campeonato ecuatoriano. Aquel golpe significó una fuerte crítica de la hinchada, una sanción de LigaPro y ahora también que tiemblen los cimientos de mantener a Rescalvo como su DT.

Según la revelación de León Gabryel Pacheco, la directiva de Barcelona SC le ha pedido a Ismael Rescalvo varios cambios en el once. Asimismo, el club le ha cuestionado diferentes aspectos de los últimos partidos. La primera evaluación no ha sido positiva.

Es que Rescalvo firmó con Barcelona SC, cuando el equipo estaba a 1 punto de Independiente del Valle y ahora el equipo está a 9 unidades del puntero y con serias posibilidades de perder el título y de no entrar directamente a Copa Libertadores en 2026.

Asimismo, el cambio que la directiva de Barcelona SC estaría esperando en este próximo partido ante Vinotinto del Ecuador es el de Jhonny Quiñónez. El volante es de lo más discutido por la hinchada y se mantiene en el once titular solo por decisión de Rescalvo.

ver también ¡Se rompió todo! Joel Ordóñez exige al Brujas que lo vendan y se declara en “rebeldía”

Rescalvo tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de 2026. (Foto: @BarcelonaSC)

Aunque se ve poco probable que Barcelona SC despida a un entrenador a menos de dos meses de su llegada, no sería la primera vez que el ‘Ídolo’ no deje terminar su contrato al DT. Ya pasó con esta misma directiva con Diego López, Ariel Holan y Segundo Castillo.

Publicidad

Publicidad

ver también Bayer Leverkusen pierde en su debut en la Bundesliga y estos equipos insisten por Piero Hincapié

Los números de Ismael Rescalvo como DT de Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo ya lleva 9 partidos. El DT español ha ganado 4 encuentros, empatado y perdido 2. No obstante, la hinchada amarilla está muy molesta con su rendimiento y no ha dejado de criticarlo desde su llegada.

¿Hasta cuándo tiene contrato Rescalvo con Barcelona SC y cuánto cobra?

Ismael Rescalvo tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. Asimismo, el DT español es uno de los mejores pagados del fútbol ecuatoriano, con un salario mensual que estaría entre los 15.000 y 20.000 dólares en este curso.

Encuesta¿Crees que Rescalvo terminará su contrato en Barcelona SC? ¿Crees que Rescalvo terminará su contrato en Barcelona SC? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad