Roberth Arboleda es uno de los jugadores más polémicos de la Selección de Ecuador en los últimos años y tras lo que fue su polémica con ‘La Tri’ en la previa de la Copa América 2024, no volvió a ser convocado. Ahora el central mandó un mensaje en su cuenta de Instagram.

Hace poco se conoció que Roberth Arboleda no quiere jugar para la Selección de Ecuador, y rechazó cualquier convocatoria de Beccacece. En medio de todo este contexto, el central ecuatoriano respondió con unas fotos de cómo la está pasando en Sao Paulo.

El central de Sao Paulo fue totalmente ajeno a estos rumores de no querer volver a la Selección de Ecuador y de un aparente “resentimiento”. El tricolor compartió fotos de como trabaja con su equipo y de la “felicidad” que el mismo está viviendo en su club.

Por otro lado, en su cuenta oficial Arboleda no tiene ni “rastro” de la Selección de Ecuador, como otros jugadores que ponen que son ecuatorianos o que juegan para la Selección. El central solo tiene información de Sao Paulo. No es convocado desde hace más de 1 año.

Por otro lado, se tiene que destacar que con jugadores como Piero Hincapié, William Pacho y Joel Ordóñez, Arboleda se ha quedado sin espacio en la Selección de Ecuador. En su mejor momento llegó a ser titular, pero ahora parte muy por detrás de estos nombres.

La gran polémica de Roberth Arboleda en la Selección de Ecuador

El central quedó absolutamente fuera de toda consideración en la Selección de Ecuador, después faltas disciplinarias en la previa de la Copa América, cuando fue a un Night Club con otros jugadores. Cuando el central tuvo la oportunidad de una “disculpa” optó por la confrontación y desde entonces no es convocado.

Los números de Roberth Arboleda con la Selección de Ecuador

Con la camiseta de la Selección de Ecuador, Arboleda ha jugado un total de 39 partidos, a lo largo de toda su carrera. El centra marcó 2 goles. Tras estas últimas polémicas, y la gran generación de centrales en ‘La Tri’, se ve poco probable que vuelva a ser convocado.

