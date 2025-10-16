¡Última hora! Disparan a Bryan Angulo en Portoviejo

El Ascenso del fútbol ecuatoriano otra vez se pinta de violencia, y es que en la mañana de este jueves, Bryan ‘Cuco’ Angulo fue atacado por presuntos sicarios. El delantero ecuatoriano recibió un disparo y fue llevado a un hospital inmediatamente

La Policía Nacional y Fuerzas Armadas capturaron a uno de los tres gatilleros, mientras tanto del ex goleador de Emelec se conoce que fue disparado en la pierna.

Esto se da en el marco de la disputa del partido de Liga de Portoviejo el día de mañana por el Ascenso Nacional. El club manabita sigue en carrera para subir a la Serie B.

La Policía detuvo a uno de los atacantes

Esto se da en medio de varios episodios de ataques armados a jugadores de Segunda Categoría. A Jonathan González le dispararon mortalmente en Esmeraldas, mientras en Manta atacaron al plantel de Exapromo Costa.

