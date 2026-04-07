Última hora: Selección de Ecuador confirma otro amistoso antes del Mundial 2026

La Selección de Ecuador aún tendrá dos amistosos más de preparación para el Mundial 2026 y ahora casi en silencio, confirmaron a uno de sus rivales. La ‘Tri’ tendrá otro comprobatorio en territorio extranjero.

La Selección de Ecuador enfrentará a Guatemala el 7 de junio del presente año, el territorio escogido será otra vez Estados Unidos. El encuentro se jugará a las 15h00 locales.

Algunos hinchas esperan aún que haya un amistoso de la Selección de Ecuador en el país, sea Guayaquil o Quito. Otros combinados nacionales como Colombia o Argentina tuvieron un amistoso de locales.

El otro rival que tendría Ecuador, si es que deciden tener otro amistoso, sería Honduras. La idea es que sea un contrincante de menor nivel para cerrar con victoria.

¿Hasta cuándo pueden presentar la lista de convocados al Mundial?

La nueva lista de jugadores convocados al Mundial 2026 podría ser presentada hasta finales de mayo en la FIFA. Por lo cual, se espera que Beccacece y la FEF anuncien a los 24 convocados más de Ecuador en las próximas semanas.

Anuncio oficial Ecuador vs- Guatemala.

Publicidad

En resumen