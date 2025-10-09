¡Urgente! Liga de Quito confirma otra baja de un titular ¿No juega vs Palmeiras?

Previo al partido de Copa Ecuador que tendrá que jugar Liga de Quito contra San Antonio, se confirmó que el equipo que está en Copa Libertadores tiene otra baja por lesión. El club comunicó en sus redes sociales una actualización del estado de Lisandro Alzugaray.

El histórico jugador de Liga de Quito salió lesionado en el último partido de LigaPro ante Universidad Católica. Se encendieron todas las alarmas, ya que restan pocos días para enfrentar a Palmeiras en las semifinales de la Copa Libertadores.

Ahora, en un comunicado oficial, Liga de Quito reveló que: “Lisandro Alzugaray presenta una carga muscular. Actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación, realizando sesiones dobles de fisioterapia y trabajo de fortalecimiento físico”, avisó el club.

Por lo tanto, Alzugaray es baja para enfrentar a San Antonio en la Copa Ecuador, y es duda para jugar el 17 de octubre ante Barcelona SC. El delantero argentino podría estar regresando en plenitud para la ida de semifinales contra Palmeiras, aunque sin mucho ritmo.

ver también Mientras Beccacece gana 2 millones en Ecuador, esto cobra Mauricio Pochettino en Estados Unidos

El comunicado de Liga sobre la lesión de Alzugaray. (Foto: @LDU_Oficial)

Aunque no es grave, en Liga de Quito esperan que Lisandro Alzugaray llegue a Copa Libertadores. Ya que, en caso de no poder jugar dicho partido, el extremo supone una baja durísima para el equipo ecuatoriano en el partido más importante de los últimos años.

Publicidad

Publicidad

ver también Nace la polémica: “Gracias a IDV existe la Selección de Ecuador”

Los números de Lisandro Alzugaray en esta temporada

En lo que va de temporada con la camiseta de Liga de Quito, Lisandro Alzugaray ha jugado un total de 39 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 11 goles y dio un total de 4 asistencias. Lleva en cancha más de 2.200 minutos y a sus 35 años le empieza a pasar factura.

¿Hasta cuándo tiene contrato Alzugaray en Liga de Quito?

El delantero argentino tiene contrato hasta finales de 2025, pero salvo alguna sorpresa de último minuto, se espera que sea renovado con los ‘Albos’ por una temporada más.

ver también ¿Piden la eliminación de Emelec? La postura de Leones del Norte por la polémica en la Copa Ecuador