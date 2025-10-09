¿Piden la eliminación de Emelec? La postura de Leones del Norte por la polémica en la Copa Ecuador

El partido de Emelec contra Leones del Norte tuvo una de las grandes polémicas del fútbol ecuatoriano, después de que el ‘Bombillo’ estuvo muy cerca de caer en una alineación indebida por la inclusión de Washington Corozo. Ahora se confirmó la postura de Leones del Norte ante esta situación.

Cuando se especulaba alguna posible petición de Leones del Norte para eliminar a Emelec de la Copa Ecuador en la mesa, todo se descartó. Esteban Paz, directivo del club, aceptó la derrota y dejó claro que su prioridad es otra en el fútbol ecuatoriano para esta temporada.

“Nos vamos con la frente en alto, es una experiencia más para nosotros. Nuestra prioridad es por ahora la Serie B y ascender“, comentó el directivo, descartando así cualquier intención de llevar alguna petición de revisión del partido a los entes reguladores.

Emelec avanzó por penales y se ubicó ya en los cuartos de final de la Copa Ecuador, pero en la previa se reveló que había llevado a Washington Corozo, cuando no estaba ni inscrito en el torneo. Primero se reveló un once con él en el banco, pero luego se borró y lo dejaron fuera.

Ahora Emelec también tiene la chance de meterse a la próxima Copa Libertadores, pero esto dependerá de cuánto avance en el torneo y que decida la FEF. El ‘Bombillo’ puede ganar también la Copa Ecuador por primera vez en toda su historia.

¿Cómo quedó la Copa Ecuador?

A falta de definir el último clasificado entre Liga de Quito y San Antonio, los cuartos de final de la Copa Ecuador quedaron así:

Emelec vs Guayaquil City

IDV vs Católica

Cuenca Juniors vs 9 de Octubre

Cuenca vs San Antonio o Liga de Quito

