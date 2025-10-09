En los últimos años, la Selección de Ecuador ha basado sus convocatorias y sus equipos en el trabajo de Independiente del Valle. De ahí que, el club ‘Rayado’ sea clave en el progreso de ‘La Tri’. Ahora Rabanal pide que se agradezca esta importante gestión.

El DT de Independiente del Valle ha dejado declaraciones polémicas en todo ámbito y ahora incluso se fue contra los hinchas que llaman a IDV “Pollo Corrupto”, haciendo referencia a las polémicas del club en los últimos años. El DT cuestionó esta postura.

“El aficionado ecuatoriano es muy de redes sociales, del insulto y escribir del famoso ‘Pollo Corrupto’, cuando resulta que gracias a IDV existe la Selección de Ecuador que existe“, comentó muy seguro de sus palabras el entrenador en Radio Activa.

Por ejemplo, de la última lista de 28 convocados, 15 pasaron por Independiente del Valle o están jugando en el equipo ‘Rayado’. Siendo más del 50%, y eso que no se llamó a jugadores como Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Piero Hincapié, que también debutaron en IDV.

Asimismo en el último partido ante Argentina por el final de las Eliminatorias, de los once jugadores que alineó Sebastián Beccacece, 8 jugadores habían pasado por IDV o debutado en este equipo. De es partido, solo Enner Valencia, Hernán Galíndez y Nilson Angulo no vistieron esos colores de manera oficial.

Ecuador ya clasificó al Mundial de 2026

Con una de las mejores bases de toda su historia la Selección de Ecuador clasificó al Mundial de 2026 como segundo en la tabla de posiciones. El equipo nacional se encuentra ante la mejor camada en busca de hacer el mejor mundial de toda su historia.

Los millones que ha ganado Independiente del Valle

Con esta gran base de jugadores, Independiente del Valle también se ha visto beneficiado. Por la venta de estos jugadores, IDV ha facturado en los últimos años más de 100 millones de dólares. Ha recibido ingresos por Hincapié, Moisés Caicedo, Pacho, Kendry Páez, y otros.

