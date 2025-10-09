Sebastián Beccacece enfrentará a un compatriota en el partido amistoso previo al Mundial. El DT de Ecuador se estará encontrando con Mauricio Pochettino, que ahora dirige a Estados Unidos. Para este duelo también se destaca la gigante diferencia salarial entre ambos entrenadores.

Como DT de la Selección de Ecuador, Beccacece cobra al año un salario de 2.4 millones dólares. Siendo uno de los entrenadores peor pagado de las Eliminatorias CONMEBOL, ese sueldo queda aún más lejos a la hora de compararlo con lo que cobra Mauricio Pochettino.

De acuerdo a diferentes informaciones que han trascendido, Mauricio Pochettino cobra en la Selección de Estados Unidos un salario superior a los 6 millones de dólares al año. Esta cifra lo convierte en uno de los mejores pagados de toda América.

Pochettino tiene una enorme carrera por detrás que respaldan esta cifra, pero el DT tiene la obligación de que en el Mundial de 2026, Estados Unidos pueda dar el siguiente paso y pelear por meterse, al menos, entre los 8 mejores de todo el torneo.

Pochettino gana 6 millones al año en Estados Unidos. (Foto: GettyImages)

Para Estados Unidos enfrentar a Ecuador es uno de los retos más importantes en la previa del Mundial y también es la oportunidad de “por fin” sacarse el golpe de lo que fue la Copa Oro, cuando acabaron perdiendo la final contra México. Se espera un estadio al tope de su capacidad para este encuentro.

¿Cuándo jugará Ecuador contra Estados Unidos?

Ecuador enfrentará a Estados Unidos el próximo viernes, 10 de octubre de 2025. El partido comenzará desde las 19H30 para EC. Será el primer amistoso de esta doble fecha FIFA para ambas selecciones.

¿Qué canal pasará el partido de Ecuador vs Estados Unidos?

El partido de Ecuador contra Estados Unidos de este viernes 10 de octubre se verá por la señal de El Canal del Fútbol y también por las diferentes plataformas de Zapping Sports. Son las dos alternativas para ver el encuentro en Ecuador, no hay señal abierta.

