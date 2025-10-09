El arbitraje de la fecha 29 de la LigaPro entre Barcelona SC y Deportivo Cuenca fue uno de los más polémicos de los últimos años. En aquel encuentro, no le pitaron al Cuenca un claro penal por tirón de camiseta en el área, y ahora hasta Javier Rabanal se enojó.

En diálogo con Radio Activa, Rabanal recordó es polémico arbitraje y afirmó que a Deportivo Cuenca lo bajaron del primer hexagonal. Ese partido le terminó costando al equipo azuayo su ingreso al primer hexagonal del campeonato, ya que con el empate entraba.

“Cuenca no se cayó a Cuenca lo tiraron del primer hexagonal, a Cuenca lo tiraron en la fecha 29, si a Cuenca le hubieran hecho un arbitraje decente contra Barcelona estaría en el primer hexagonal. Esto está todo muy ajustado, tú te quedas fuera por un gol, pero porque te hacen un arbitraje sibilino en la fecha 29“, arremetió el DT .

Por otro lado, Rabanal también fue contundente con que esa fecha 29 es “negra” para el fútbol ecuatoriano: “Lo que ocurrió en la fecha 29 en el campo de Mushuc Runa (le empatan a IDV con un penal, pero con jugada en offside) y en el campo de Cuenca, es una fecha negra para la Liga ecuatoriana. Esto pasa por la presión“, agregó el estratega español.

La Comisión Nacional de Árbitros de Ecuador reconoció que se cometió un grave error contra Deportivo Cuenca, pero eso alcanzó para poco y nada, ya que el club terminaría perdiendo 2 a 1 contra Católica y por ende cayó al segundo hexagonal del campeonato.

Independiente del Valle goleó a Barcelona SC

Estas declaraciones del DT de IDV se enmarcan en el contexto de una contundente goleada de IDV contra Barcelona SC en la primera fecha del hexagonal. Los de Rabanal se pasearon en el Monumental y terminaron goleando 3 a 0 a su principal seguidor.

¿Hasta cuándo tiene contrato Rabanal con IDV?

Rabanal está teniendo un gran primer año con Independiente del Valle, el DT tiene contrato aún por las siguientes temporadas en Ecuador, por lo cual, su proyecto aún podrá seguir creciendo y dominando en el fútbol ecuatoriano, donde es candidato a ganarlo todo.

El duelo con Barcelona SC en Copa Libertadores

Rabanal también tuvo tiempo para recordar el duelo por Copa Libertadores contra los amarillos: “Hemos recibido mucha presión en principio de temporada por el tema del centenario de la prensa de Guayaquil, que quería que por lo civil o criminal avanzara Barcelona SC”, agregó el DT.

