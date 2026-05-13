Vicente Sánchez se va de Emelec y los jugadores que también se irían del club

Para el segundo semestre, Emelec podría tener las salidas de algunos jugadores además del entrenador Vicente Sánchez.

Emelec arrancó su renovación para el segundo semestre con la salida de Vicente Sánchez, y ahora va con los cambios en el plantel. Hay algunos jugadores que están en análisis de salidas para el segundo semestre.

De la cuota de extranjeros, el argentino Juan Pablo Ruíz Gómez es el más propenso para irse, su continuidad se dio por no haberle encontrado otro club. De los nuevos, Gonzalo Napoli, Ignacio Guerrico y Francisco Pizzini han estado por debajo de lo esperado.

El reglamento de LigaPro permite solo cambiar dos extranjeros por lo que Ruiz Gómez se iría con uno de los mencionados. El nuevo entrenador decidirá a los reemplazantes.

Sobre las posiciones que el club buscaría están un volante de marca, un lateral y posiblemente un delantero. Luca Klimowicz también atraviesa una seguidilla de partidos sin marcar.

Emelec vive un presente deportivo adverso, ya han jugado casi la mitad del primer semestre y no salen de la liguilla del descenso. Vicente Sánchez y cerca de diez refuerzos llegaron para el 2026.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Juan Pablo Ruíz Gómez – Emelec.

En resumen