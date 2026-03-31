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VIDEO | Ecuatoriano brilla en Perú marca dos golazos en su debut con la Selección

El 'Corviche' Vélez se estrenó por todo lo alto con la Selección Perú con dos goles muy importantes.

El ecuatoriano le dio la victoria a Perú contra Honduras
© @SelecciónPerúEl ecuatoriano le dio la victoria a Perú contra Honduras

Este martes 31 de marzo se dio el gran debut goleador del ecuatoriano, nacionalizado peruano, Jairo Vélez. El jugador de Alianza Lima ya está jugando con el equipo peruano sus primeros partidos en la Selección Peruana y ahora se estrena con dos golazos contra Honduras.

Perú está iniciando un nuevo ciclo, y lo hace de la mano de Jairo Vélez. El ahora peruano llegó al área para definir con un gran remate cruzado con la pierna derecha. Es su primer gol a nivel internacional con la camiseta de Perú, y su celebración fue tranquila y solo se abrazó con sus compañeros.

Jairo Vélez hizo casi toda su carrera en Perú, aunque en las divisiones inferiores comenzó en Argentina con la camiseta de Vélez Sarsfield. La Selección de Ecuador no le encontró lugar en el primer equipo, pese a sus buenos rendimientos, y por eso decidió nacionalizarse peruano.

Ahora Vélez, de seguir a este nivel, pronto se acabará enfrentando a la Selección de Ecuador. El ‘Corviche’, que nació en El Carmen, seguramente será convocado para jugar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, donde más pronto que tarde se acabará enfrentando a Ecuador.

En el segundo tiempo, cuando el encuentro iba empate, nuevamente el ecuatoriano de nacimiento acabó marcando el segundo gol. El ‘Corviche’ llegó al área para marcar con un gran remate de cabeza y poner el segundo tanto en el marcador.

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Existió un gran debate sobre si Ecuador debía convocar a Vélez antes de que se lo gane Perú, no obstante, pese a sus grandes actuaciones con Universitario y Alianza Lima, Beccacece decidió no llevarlo. Mano Menezes sí lo hizo con Perú y ahora lo está disfrutando en estos amistosos.

Los números de Jairo Vélez en esta temporada

En lo que va de temporada, Vélez con Alianza Lima ha jugado un total de 10 partidos, entre todas las competencias. El volante/extremo ha marcado 1 gol y solo ha dado 2 asistencias. No obstante, esto le alcanzó para ser convocado y ahora con este gol se empieza a ganar un lugar de indiscutible.

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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