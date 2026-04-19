VIDEO | El durísimo encontronazo de Piero Hincapié y Haaland

Tal vez de lo poco destacado que tuvo el Arsenal en su derrota contra el Manchester City fue el defensor ecuatoriano Piero Hincapié. El central fue un muro en defensa y no se achicó contra Erling Haaland.

Tras un forcejeo entre ambos, el delantero noruego increpó con fuerza al defensor ecuatoriano, el ex Bayer Leverkusen no se achicó y le quitó las manos de encima. Ambos siguieron discutiendo pero Hincapié se alejó antes de que el árbitro lo amoneste.

Piero Hincapié fue de los mejores del equipo de Arteta, no solo por su proyección ofensiva si no por varias jugadas en las que salvó jugadas que podrían haber terminado en goles del City.

Los ‘Gunners’ mantienen su ventaja de tres puntos sobre el City, sin embargo los de Guardiola tienen aún un partido pendiente. En el caso de que ganen, todo quedará igualado en puntos.

Piero Hincapié está a préstamo con una compra obligatoria a final de temporada por más de 50 millones de euros. Los ‘Gunners’ incluso podrían vender a Califlori, suplente del ecuatoriano.

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El contrato de Arsenal con Piero Hincapié

Hay una opción obligatoria de compra sobre Piero Hincapié, que aunque se lesione y se pierda el tramo decisivo de la temporada, no afecta que Arsenal la ejecute y lo compre. El ecuatoriano seguirá su carrera en Londres en las próximas temporadas.

En resumen