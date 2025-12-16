Es tendencia:
Barcelona SC hace un cambio radical para vencer a Liga de Quito e IDV en el 2026

Por Jose Cedeño Mendoza

Cambio radical en Barcelona SC para la temporada 2026.
Este martes 16 de diciembre de 2025 se confirmó que Barcelona SC implementará un cambio histórico para la temporada 2026. Los amarillos en este año se quedaron sin chances de pelear ante Liga de Quito e Independiente del Valle por el título y por eso harían este cambio.

De acuerdo, a la información revelada desde Barcelona SC, los amarillos harían su pretemporada de 2026 en Quito, esto también con la intención de mejorar su nivel físico y su rendimiento en la altura de Ecuador, donde no le terminó de ir tan bien en este año.

Independiente del Valle fue absolutamente superior a Barcelona SC, al punto de que lo terminó eliminando de la Copa Libertadores al vencerlo como local en la última jornada del grupo. Otro motivamente para buscar mejor rendimiento en estas condiciones.

No es la primera vez que Barcelona SC opta por hacer una pretemporada en la altura de Quito, pensando en volver a dominar el campeonato ecuatoriano. No obstante, ahora esta se ve más urgida, al ya estar obligados a vencer a Liga e Independiente del Valle, que lo han dominado.

Cuando visitó a Liga de Quito en este 2025, en los dos partidos en el Rodrigo Paz Delgado, acabó perdiendo y en el último incluso fue goleado y se vio como uno de los peores equipos del torneo.

En este año tampoco se pudo hacer la pretemporada esperaba por el cuerpo técnico, ya que el club estuvo cumpliendo varios compromisos de partidos amistosos y diferentes eventos, por el año de su centenario, algo que podrá evitar en el 2026.

¿Cuál será el formato de la LigaPro 2026?

En el 2026, la LigaPro tendrá un formato muy similar al actual, con pequeños cambios como que se juega un cuadrangular por el último cupo a Sudamericana y ya no un hexagonal. Asimismo, también en este “nuevo” torneo se mantienen los puntos de las 30 fechas para la segunda fase del campeonato, de ahí que sea importante sumar regularidad.

En síntesis:

  • Barcelona SC hará su pretemporada 2026 en Quito buscando mejorar rendimiento en altura.
  • El club perdió los dos partidos de 2025 contra Liga de Quito en el Rodrigo Paz Delgado.
  • En 2026 la LigaPro mantiene formato, pero con cuadrangular por cupo a Sudamericana.
