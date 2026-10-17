VIDEO | Horrible: hinchas de Aucas y Liga de Quito se enfrentan previo al partido de LigaPro

Los hinchas de Aucas y Liga de Quito acaban enfrentados y combatidos por la policía a poco del partido de sus equipos.

Nuevamente una vergonzosa imagen de pelea entre hinchadas sacude al fútbol ecuatoriano. Rápidamente en redes sociales se hicieron virales algunas imágenes de algunos hinchas de Liga de Quito y Aucas enfrentados en las calles de Quito. Todo esto en la previa del Superclásico.

La periodista Soledad Rodríguez publicó un video en X donde se ve a los hinchas de Aucas y de Liga de Quito, identificados con estos equipos, enfrentados en las calles. Algunos se lanzan piedras, mientras la Policía también está cercando el lugar.

¿Se puede suspender el partido?

Aunque es un hecho vergonzoso y grave previo a un partido no se espera que el encuentro sea suspendido. Sin embargo, esto obliga a tener mayor seguridad al ingreso del estadio. Para ambos equipos es clave sumar una victoria en este partido pensando en la Copa Libertadores.

ENFRENTAMIENTOS!! En los exteriores del estadio de @Aucas45 se empiezan a pelear entre hinchadas con los aficionados que ya llegaron del equipo “oriental” y de @ldu_oficial pic.twitter.com/N9FaizSfwV — Soledad Rodríguez (@sol_deportiva) October 17, 2026

La rivalidad entre Liga de Quito y Aucas viene creciendo exponencialmente en los últimos años y cada vez se vuelve un partido de “seguridad máxima”, de esos donde pronto se termina por no recibir hinchada visitante. Ya en este año también se enfrentaron en Copa Ecuador.

¿A qué hora juegan Aucas vs Liga de Quito y qué canal lo pasa?

El partido de Aucas vs Liga de Quito comienza desde las 16H30 de este sábado, 18 de octubre de 2026. El partido es clave para el primer hexagonal de la tabla de posiciones y se podrá ver por Zapping Sports.

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