VIDEO | Intacto: Nuevo golazo de Michael Arroyo en Segunda Categoría

El ecuatoriano Michael Arroyo demostró seguir vigente a sus 38 años y marcó un golazo en el Luz Valdivia de Santa Elena en Segunda Categoría.

Por Gustavo Dávila

VIDEO | Intacto: Nuevo golazo de Michael Arroyo en Segunda Categoría. Foto: Getty.
A sus 38 años de edad, el volante ecuatoriano Michael Arroyo sigue siendo noticia en el fútbol local. El ex Barcelona, América, Gremio entre otros se mandó un verdadero golazo en Segunda Categoría.

Luz Valdivia y Santa Elena FC se enfrentaban por el tercer puesto de la categoría en Santa Elena, y en menos de 10 minutos había el 1-0 a favor del local con un golazo al ángulo de Michael Arroyo.

El ‘tricolor’ cumple su cuarto año consecutivo en Segunda Categoría, tras una salida de Barcelona a finales del 2020. Arroyo ya ha conseguido el campeonato provincial de Guayas y Santa Elena.

Quedó pendiente de conseguir el ascenso pero aún no tiene planes del retiro por lo que podrá seguir intentándolo. Michael Arroyo sonó para clubes de LigaPro Serie B a mitad de año.

Michael Arroyo y el salario que recibe en Segunda Categoría

Michael Arroyo conquistó dos títulos con el América de México, era una de las figuras de todo el torneo y percibía 70 mil dólares mensuales, hoy los salarios en Segunda Categoría o Ascenso, son cercanos a los mil dólares.

Los clubes en los que ha estado Michael Arroyo

Michael Arroyo en Ecuador ha sido campeón con el Deportivo Quito y Barcelona, mientras que en el exterior en México ganó títulos locales y domésticos, y en Gremio fue parte del plantel campeón Copa Libertadores 2017.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
