Confirman los arqueros de Ecuador para Eliminatorias y los hinchas se van contra Beccacece

La Selección de Ecuador está a pocos días de regresar al ambiente de Eliminatorias y mientras los hinchas esperan la lista oficial, confirman los primeros convocados. Los arqueros son los primeros nombres revelados de la lista de Sebastián Beccacece.

El periodista Andrés Muñoz señala que los arqueros que estarán contra Paraguay y Argentina serán los mismos convocados la fecha pasada. Esto significa que Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Moisés Ramírez serán las alternativas en el arco.

Los dos primeros se disputan la titularidad mientras que los hinchas no entienden la convocatoria del tercero, quién cerró un semestre como suplente en Independiente del Valle y apenas lleva dos partidos en su nuevo club. Moisés Ramírez también ha sido criticado por los errores que le terminaron costando el puesto.

Los otros dos que fueron confirmados por El Canal del Fútbol en la lista son Jordy Alcívar y Patrick Mercado, ambos en gran presente del Independiente del Valle líder de LigaPro y en carrera en Copa Ecuador y Copa Sudamericana.

ver también No tiene minutos y Allen Obando dejaría el Inter Miami

Moisés Ramírez – Selección Ecuador. Foto: Getty.

ver también El club de LigaPro que va por Miller Bolaños y Ángel Mena para el 2026

Los posibles convocados de la Selección de Ecuador al Mundial 2026 hasta ahora

Hasta ahora Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Alan Minda, Nilson Angulo, Leonardo Campana, Enner Valencia, Kevin Rodríguez serían los convocados a Ecuador.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas el próximo mes de septiembre, cuando enfrente primero a Paraguay como visitante, y después a Argentina en condición de local.