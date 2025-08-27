No tiene minutos y Allen Obando dejaría el Inter Miami

Lo consideraron como la siguiente promesa del fútbol ecuatoriano y una de las ventas históricas de Barcelona, sin embargo Allen Obando no encontró regularidad en el Inter Miami. El club de la MLS no lo toma en cuenta y ya habría novedades del futuro del delantero.

Allen Obando cambiaría de club en el exterior para la siguiente temporada, el Inter Miami le encontrará nuevo club en la propia liga de Estados Unidos. La idea es hacerle seguimiento directo aunque no descartan una transferencia a una liga externa.

Antes de llegar al Inter Miami de Messi, tuvo sondeos de la Premier League, del fútbol italiano, de Alemania, Brasil y también de ligas de Medio Oriente. Su transferencia se dio por más de 2 millones de dólares.

Obando no solo no encontró regularidad en el Inter Miami si no tampoco volvió a ser tomado en cuenta en la Selección de Ecuador. En los últimos torneos sub 20 fue una de las figuras de la Mini-Tri.

Allen Obando – MLS 2025.

En seis meses lleva apenas 180 minutos jugados en 7 partidos y solo ha marcado un gol, su etapa en el Inter Miami también esta marcada por las constantes lesiones.

Lo que recibió Barcelona por la venta de Allen Obando

Según detalla el informe oficial de Barcelona SC para los socios, Allen Obando fue vendido por 2.6 millones de dólares por el 80% de su pase. Los amarillos se quedaron con un porcentaje en caso de una futura venta.

¿Hasta cuándo tiene contrato Allen Obando en el Inter Miami?

Allen Obando tiene contrato con el Inter Miami hasta finales de la temporada 2025. Después de esto, el jugador será nuevamente propiedad del grupo Atlético de Madrid el cual decidirá a donde vender al jugador ecuatoriano o si lo deja en uno de sus equipos.

