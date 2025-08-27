Es tendencia:
Inter Miami

No tiene minutos y Allen Obando dejaría el Inter Miami

El delantero ecuatoriano Allen Obando lleva meses sin jugar en el Inter Miami y dejaría el equipo de Messi la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

No tiene minutos y Allen Obando dejaría el Inter Miami. Foto: Getty.
No tiene minutos y Allen Obando dejaría el Inter Miami. Foto: Getty.

Lo consideraron como la siguiente promesa del fútbol ecuatoriano y una de las ventas históricas de Barcelona, sin embargo Allen Obando no encontró regularidad en el Inter Miami. El club de la MLS no lo toma en cuenta y ya habría novedades del futuro del delantero.

Allen Obando cambiaría de club en el exterior para la siguiente temporada, el Inter Miami le encontrará nuevo club en la propia liga de Estados Unidos. La idea es hacerle seguimiento directo aunque no descartan una transferencia a una liga externa.

Antes de llegar al Inter Miami de Messi, tuvo sondeos de la Premier League, del fútbol italiano, de Alemania, Brasil y también de ligas de Medio Oriente. Su transferencia se dio por más de 2 millones de dólares.

Obando no solo no encontró regularidad en el Inter Miami si no tampoco volvió a ser tomado en cuenta en la Selección de Ecuador. En los últimos torneos sub 20 fue una de las figuras de la Mini-Tri.

Era figura de Liga de Quito y ahora no juega por "falta de compromiso"

Era figura de Liga de Quito y ahora no juega por “falta de compromiso”

Allen Obando – MLS 2025. Foto: Getty.

Allen Obando – MLS 2025. Foto: Getty.

El club de LigaPro que va por Miller Bolaños y Ángel Mena para el 2026

El club de LigaPro que va por Miller Bolaños y Ángel Mena para el 2026

En seis meses lleva apenas 180 minutos jugados en 7 partidos y solo ha marcado un gol, su etapa en el Inter Miami también esta marcada por las constantes lesiones.

Son figuras en Independiente del Valle y Beccacece los convocará para Eliminatorias

Son figuras en Independiente del Valle y Beccacece los convocará para Eliminatorias

Lo que recibió Barcelona por la venta de Allen Obando

Según detalla el informe oficial de Barcelona SC para los socios, Allen Obando fue vendido por 2.6 millones de dólares por el 80% de su pase. Los amarillos se quedaron con un porcentaje en caso de una futura venta.

¿Hasta cuándo tiene contrato Allen Obando en el Inter Miami?

Allen Obando tiene contrato con el Inter Miami hasta finales de la temporada 2025. Después de esto, el jugador será nuevamente propiedad del grupo Atlético de Madrid el cual decidirá a donde vender al jugador ecuatoriano o si lo deja en uno de sus equipos.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
