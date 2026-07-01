Periodista argentino explota contra Ecuador y sus jugadores tras eliminación del Mundial: “Siempre fueron esto”

Desde la prensa de Argentina también opinaron de la eliminación de Ecuador y criticaron duramente a los jugadores.

La eliminación de Ecuador ante México fue noticia en toda Sudamérica y ahora desde Argentina uno de los periodistas más controversiales destrozó en críticas a los jugadore tras el fracaso en el Mundial. Flavio Azzaro tuvo fuertes palabras contra los jugadores de la ‘Tri’ en transmisión en vivo.

“Pero también hay que aceptar que Ecuador siempre ha sido esto, amagan que tienen buenos jugadores y al final son esto”, empezó el argentino opinando de la ‘Tri’.

“Gonzalo Plata, hermano bronce, porque a Plata no llega, hay que pegarle una piña para ver si está despierto; Hincapié, te echaron por taparte la boca, te echaron por insultar, haz que te expulsen por revolear a alguien, por partir a alguien pero es que luego dicen que juega en el Arsenal”, continuó.

“Pacho ay Pacho, pancho (bocadillo) parecía, una amargura, Valencia no jugó, Enner no estuvo. De Moi había poquitito, una cosita. Irte de un Mundial así tan barato, ay Ecuador es tan duro”, finalizó el comunicador.

Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026 ya confirmados

Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.

Paraguay vs. Francia

Canadá vs. Marruecos

Brasil vs. Noruega

México vs. Inglaterra