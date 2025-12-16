Es tendencia:
Y no es Moisés Caicedo: Real Madrid se fijó en otro volante ecuatoriano

El Real Madrid sigue a dos ecuatorianos, además de Moisés Caicedo otro más se ha sumado a la lista de objetivos.

Por Gustavo Dávila

Real Madrid se fijó en otro volante ecuatoriano Foto: Getty
Real Madrid se fijó en otro volante ecuatoriano Foto: Getty

El Real Madrid no escapa de la insistencia que tienen los grandes de Europa por jugadores de la Selección de Ecuador y ahora también se suman por uno de nuestros ‘tricolores’.

Medios internacionales ponen al gigante de España como el nuevo interesado en Ederson Castillo. La joven promesa de Liga de Quito tiene todo listo para dar el salto al exterior.

Con esto son los cuatro grandes de Europa tras el Manchester United, Bayern Múnich, y Atlético de Madrid. Los ‘red devils’ son los mejores posicionados para quedarse con el juvenil.

Su precio de salida subiría hasta los 5 millones de dólares pero solo podría firmar cuando el jugador cumpla 18 años de edad. El volante central a sus 16 años es parte de la sub 20 de Liga.

Nilson Angulo y Óscar Zambrano son de los canteranos que han dejado Liga de Quito recientemente para irse a Europa dejando cifras considerables para los ‘albos’.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Otro más: FC Barcelona se llevará a seleccionado ecuatoriano

Otro más: FC Barcelona se llevará a seleccionado ecuatoriano

Ederson Castillo – Liga de Quito

Ederson Castillo – Liga de Quito

En resumen

  • El Real Madrid se sumó al interés por fichar a Ederson Castillo, juvenil de Liga.
  • El precio de salida del volante Castillo ascendería hasta los 5 millones de dólares.
  • Manchester United, Bayern Múnich y Atlético de Madrid también buscan el fichaje del futbolista.
Gustavo Dávila
