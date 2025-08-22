Hernán Barcos cuenta dónde seguirá su carrera y desilusiona a muchos

Luego del partido entre Alianza Lima y U. Católica, al delantero argentino Hernán Barcos le preguntaron sobre su futuro para el 2026, recordando la promesa que hizo de retirarse en Liga de Quito. El argentino respondió y desilusionó a más de uno con su respuesta.

“Está difícil (volver a Liga de Quito) ahora estoy feliz en Alianza Lima y espero seguir en Alianza. Retirarme en Liga no depende solo de mí”, dijo el delantero de 41 años de edad.

Hernán Barcos está cerca de cumplir su cuarta temporada en Alianza Lima dónde es ídolo, mientras que dejó Liga de Quito hace siete años con la promesa que se retiraría en la U.

Con la posibilidad latente de que le ofrezcan un nuevo contrato en Perú con una cifra económica importante, parece que los ‘albos’ no volverán a tener en sus filas al ‘Pirata’ Barcos.

Hernán Barcos – Paolo Guerrero – Noche Blanca 2025.

Dejó Liga de Quito tras un segundo ciclo y en total se llevó dos títulos nacionales y una Recopa Sudamericana, mientras que en Alianza Lima ganó tres títulos domésticos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Hernán Barcos con Alianza Lima?

Hernán Barcos tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Llegando en el 2021, el delantero ha sido bicampeón con los íntimos y además anunció que en el 2025 iba a retirarse.

¿Cuánto gana Hernán Barcos en Alianza Lima?

Hernán Barcos gana 20 mil dólares en Alianza Lima, según La República. Siendo uno de los sueldos más altos del plantel, el delantero, hasta el 2024, ha cobrado 960 mil dólares en total a lo largo de sus cuatro años.